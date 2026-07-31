SLUTSPELSKLART I BC – här är tider och planer

F13
A-slutspel
Vimmerby IF-Madesjö IF 17.00 C91
Västerviks FF-Tenhults IF 17.00 C92
Lörby IF-Ystads IF FF 1 17.00 C93
Habo IF 1-Ystads IF FF 2 17.00 C94
F13
B-slutspel
Vadstena GIF-Järna SK 18.00 C91
Ingelstad IK-Habo IF 2 18.00 C92
Hultsfreds FK-Malmslätts AIK 18.00 C93
Eksjö Fotboll-Blau Weiss Hohen Neuendorf 18.00 C94
P13
A-slutspel
IF Eksjö Fotboll 2-Smedby BoIK 2-1
Västerviks FF 1-Veberöds AIF 1 4-5
Johansfors IF-Västerviks FF 2 1-4
Veberöds AIF 2-Nybro IF 2-0
P13
B-slutspel
Vikingstad SK-Väskinde AIS 15.00 C91
Ljungbyholm-Tingsryd United 15.00 C92
Vimmerby IF 2-Malmslätts AIK 2 15.00 C93
Saxemara IF-Malmslätts AIK 1 15.00 C94
P13
C-slutspel
BK Ljungsbro/Wreta 2-Dagsbergs IF 16.00 C91
IF Eksjö Fotboll 1-IFK Österbymo 16.00 C94
BK Ljungsbro/Wreta 1-Braås GoIF 16.00 C92
Persnäs AIF-Vimmerby IF 1 16.00 C93