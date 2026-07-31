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SLUTSPELSKLART I BC – här är tider och planer

Foto: Stefan Härnström

SLUTSPELSKLART I BC – här är tider och planer

FOTBOLL 31 juli 2026 15.49

Det är slutspelsklart i Bullerby Cup. På sina håll har man till och med hunnit spela den första slutspelsmatchen. Här har vi samlat alla tider, planer och resultat också där de finns i F- och P13-klassen.

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F13

A-slutspel

Vimmerby IF-Madesjö IF 17.00 C91

Västerviks FF-Tenhults IF 17.00 C92

Lörby IF-Ystads IF FF 1 17.00 C93

Habo IF 1-Ystads IF FF 2 17.00 C94

F13

B-slutspel

Vadstena GIF-Järna SK 18.00 C91

Ingelstad IK-Habo IF 2 18.00 C92

Hultsfreds FK-Malmslätts AIK 18.00 C93

Eksjö Fotboll-Blau Weiss Hohen Neuendorf 18.00 C94

 

P13

A-slutspel

IF Eksjö Fotboll 2-Smedby BoIK 2-1

Västerviks FF 1-Veberöds AIF 1 4-5

Johansfors IF-Västerviks FF 2 1-4

Veberöds AIF 2-Nybro IF 2-0

P13

B-slutspel

Vikingstad SK-Väskinde AIS 15.00 C91

Ljungbyholm-Tingsryd United 15.00 C92

Vimmerby IF 2-Malmslätts AIK 2 15.00 C93

Saxemara IF-Malmslätts AIK 1 15.00 C94

P13

C-slutspel

BK Ljungsbro/Wreta 2-Dagsbergs IF 16.00 C91

IF Eksjö Fotboll 1-IFK Österbymo 16.00 C94

BK Ljungsbro/Wreta 1-Braås GoIF 16.00 C92

Persnäs AIF-Vimmerby IF 1 16.00 C93

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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