Wilmas glädje över EM-uttagningen: "Trodde inte jag skulle komma med"

Förra helgen tog Wilma Svenson sitt första individuella SM-guld. På fredagen blev hon också uttagen till sitt första stora mästerskap individuellt. – Det känns jättebra, jag trodde inte att jag skulle komma med, säger hon om känslorna.

Det är några riktigt häftiga dagar i Wilma Svenssons idrottsliv just nu. Den gångna helgen bärgade hon sitt första individuella SM-guld när hon sprang först över mållinjen på 200 meter.

Glädjen över det hann bara vara en liten stund innan nästa stora sak skedde. I dag kom nämligen nästa stora glädjebesked för henne.

Wilma Svenson är uttagen till sitt första stora individuella mästerskap och runt hörnet väntar friidrotts-EM i Birmingham, där hon är ensam svensk representant på 200 meter.

– Det känns jättebra. Jag trodde inte att jag skulle komma med, men så skickade Kajsa (Bergqvist, förbundskapten, reds.anm) häromdagen och berättade att jag kommit upp mig när det gällde kvaltiderna. Det känns jättekul och de går helt på rankingpoäng och resultat, så det handlar om hur övriga världen ser ut, säger Wilma Svenson.

Semifinal är målet

Tidigare har Wilma Svenson deltagit på lag-EM som stafettlöpare. Att nå den här nivån har varit något hon siktat på.

– Det här har varit ett stort mål sedan jag började, att få göra en individuell start på ett mästerskap. Det ska bli jätteroligt.

Vad har du för mål på EM och hur ser du på motståndet som väntar?

– Mitt stora mål är semifinal. Jag har inte alls kollat på de andra tiderna och hur de ser ut, men det kommer bli väldigt roligt. Jag ska framför allt njuta av stunden.

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Fått justera sina planer

Efter SM-guldet var tanken att Hultsfredsdottern skulle ha landat lite, men planerna har förstås behövt revideras.

– Dagarna har varit lugna och det är många som har grattat. Jag hade tänkt ta en helt ledig vecka egentligen, men fick planera om lite och få in lite träningar. För att hålla formen som den är. Annars blir det mest att tagga inför resan.

Den 10 augusti lämnar hon Sverige och reser mot England. Tävlingarna på 200 meter inleds först onsdagen den 12 augusti. Formmässigt hade nog Wilma Svensson inte kunnat befinna sig på en bättre plats.

– Det har känts väldigt bra nu på slutet, framför allt på tävlingarna. Jag har inte tävlat så mycket tidigare i år, utan mest fokuserat på träningsbiten.

Kan det bli OS?

Nästa sommar-OS är i Los Angeles 2028. Wilma Svenson vågar drömma om att få representera Sverige där.

– Jag tänker att det här är en början och så får man se vart det leder. Det är ju ett mål absolut och det hade varit jättekul. Men vi får se vilka gränser det är då och sådär. Nu är det bara att sträva dit.