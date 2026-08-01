Vilgot storspelade för SVIF – laget skapade riktig cupkänsla

Södra Vi IF:s F11-lag försökte verkligen skapa den där cupkänslan. Foto: Simon Henriksson

För lag i Vimmerbytrakten kan det vara svårt att få den där riktiga cupkänslan under Bullerby Cup. Det ordnade Södra Vi IF:s P11-lag genom att ha en gemensam övernattning i klubbstugan. – Vi ville få fram den och det blev jättebra, säger ledaren Filip Stenberg.

Vi följer matchen mot Glömminge/Algutsrums IF under lördagen. Målvakten Vilgot Beijer sticker då ut med flera vassa räddningar.

Han är lite ambivalent kring hur det varit att spela Bullerby Cup.

– Sisådär, säger han först:

– Det har varit jättebra, men det har inte gått så bra.

Resultat räknas ju inte, men man vet ändå att man vann en match under fredagen. Mot det här motståndet gjorde Vilgot flera kanonräddningar.

– Du gjorde precis som vi tränat under målvaktsträningarna, säger ledaren Filip Stenberg, själv gammal målvakt inom lokalfotbollen.

– Det är bra att ha honom, säger Vilgot.

Sov över i klubbstugan

Han står inte alltid i kassen.

– Nej, vi turas om lite. Nu spelar Oliver ute, så då står jag.

I den sista matchen på lördagen väntade lokalderby mot Vimmerby IF. För ett lag från trakten kan det vara svårt att få den där riktiga cupkänslan, men det lyckades SVIF skapa på egen hand.

– Vi har haft en camp här inne på dagarna och i natt sov vi i klubbstugan i Södra Vi. Vi hade grillning och övernattning, och det var för att få fram cupkänslan, säger Filip Stenberg.

Det här var den första Bullerby Cup-turneringen för den här Södra Vi-upplagan och förhoppningen var att komma till start även nästa år.

– Halva laget är ju födda 2016, så vi hoppas det går nästa år också.