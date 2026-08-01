01 augusti 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Bullerby Cup är över – här är alla resultat

Finaldagen i Bullerby Cup är över. Här är alla resultat. Foto: Simon Henriksson

Bullerby Cup är över – här är alla resultat

FOTBOLL 01 augusti 2026 20.49

Nu har slutspelet för 13-åringarna, vilket är den enda ålder där resultat räknas, tagit slut i Bullerby Cup. Här har vi samlat kvällens resultat i både A-, B- och C-slutspelet i F- och P13-klassen.

Annons:

F13

A-slutspel

Madesjö IF-Tenhults IF 3-5

Lörby IF-Ystads IF FF 2 1-2

Vimmerby IF-Västerviks FF 1-0

Ystads IF FF 1-Habo IF 1 1-3

Placeringsmatch: Västerviks FF-Ystads IF FF 1 4-3

Placeringsmatch: Vimmerby IF-Habo IF 1 0-1

Bronsmatch: Madesjö IF-Lörby IF 5-3

Final: Tenhults IF-Ystads IF FF 2 4-1

P13

A-slutspel

IF Eksjö Fotboll 2-Veberöds AIF 1 1-3

Västerviks FF 2-Veberöds AIF 2 1-2

Smedby BoIK-Västerviks FF 1 3-4

Johansfors IF-Nybro IF 5-7

Placeringsmatch: Västerviks FF 1-Nybro IF 6-0

Smedby BoIK-Johansfors IF 2-5

Bronsmatch: IF Eksjö Fotboll 2-Västerviks FF 2 4-5

Final: Veberöds AIF 1-Veberöds AIF 2 2-1

F13

B-slutspel

Järna SK-Habo IF 2 2-3

Hultsfreds FK-Eksjö Fotboll 6-4

Vadstena GIF-Ingelstad IK 0-2

Malmslätts AIK-Blau Weiss Hohen Neuendorf 2-3

Placeringsmatch: Vadstena GIF-Malmslätts AIK 3-0

Placeringsmatch: Ingelstad IK-Blau Weiss Hohen Neuendorf 1-0

Bronsmatch: Järna SK-Eksjö Fotboll 1-0

Final: Habo IF 2-Hultsfreds FK 2-0

P13

B-slutspel

Vikingstad SK-Malmslätts AIK 2 1-3

Tingsryd United-Malmslätts AIK 1 4-2

Väskinde AIS-Ljungbyholm 4-6

Vimmerby IF 2-Saxemara IF 2-5

Placeringsmatch: Väskinde AIS-Vimmerby IF 2 4-2

Placeringsmatch: Ljungbyholm-Saxemara IF 4-3

Bronsmatch: Vikingstad SK-Malmslätts AIK 1 1-0

Final: Malmslätts AIK 2-Tingsryd United 0-3

P13

C-slutspel

BK Ljungsbro/Wreta 2-IF Eksjö Fotboll 1 3-2

BK Ljungsbro/Wreta 1-Vimmerby IF 1 0-1

Dagsbergs IF-IFK Österbymo 1-7

Braås GoIF-Persnäs AIF 1-4

Placeringsmatch: Dagsbergs IF-Braås GoIF 1-3

Placeringsmatch: IFK Österbymo-Persnäs AIF 0-1

Bronsmatch: IF Eksjö Fotboll 1-BK Ljungsbro/Wreta 1 8-6

Final: BK Ljungsbro/Wreta 2-Vimmerby IF 3-2

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Tiktokstjärnan dominerade Bullerby Cup – gav högsta betyg till arrangemanget
Vilgot storspelade för SVIF – laget skapade riktig cupkänsla
VFF jublade ordentligt över bronset: "Vår stora cup"
Speciell final – båda kände sig som vinnare
Tenhult tog hem Bullerby Cup: "Ska fira med att äta godis"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt