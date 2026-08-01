Finaldagen i Bullerby Cup är över. Här är alla resultat.
Foto: Simon Henriksson
F13
A-slutspel
Madesjö IF-Tenhults IF 3-5
Lörby IF-Ystads IF FF 2 1-2
Vimmerby IF-Västerviks FF 1-0
Ystads IF FF 1-Habo IF 1 1-3
Placeringsmatch: Västerviks FF-Ystads IF FF 1 4-3
Placeringsmatch: Vimmerby IF-Habo IF 1 0-1
Bronsmatch: Madesjö IF-Lörby IF 5-3
Final: Tenhults IF-Ystads IF FF 2 4-1
P13
A-slutspel
IF Eksjö Fotboll 2-Veberöds AIF 1 1-3
Västerviks FF 2-Veberöds AIF 2 1-2
Smedby BoIK-Västerviks FF 1 3-4
Johansfors IF-Nybro IF 5-7
Placeringsmatch: Västerviks FF 1-Nybro IF 6-0
Smedby BoIK-Johansfors IF 2-5
Bronsmatch: IF Eksjö Fotboll 2-Västerviks FF 2 4-5
Final: Veberöds AIF 1-Veberöds AIF 2 2-1
F13
B-slutspel
Järna SK-Habo IF 2 2-3
Hultsfreds FK-Eksjö Fotboll 6-4
Vadstena GIF-Ingelstad IK 0-2
Malmslätts AIK-Blau Weiss Hohen Neuendorf 2-3
Placeringsmatch: Vadstena GIF-Malmslätts AIK 3-0
Placeringsmatch: Ingelstad IK-Blau Weiss Hohen Neuendorf 1-0
Bronsmatch: Järna SK-Eksjö Fotboll 1-0
Final: Habo IF 2-Hultsfreds FK 2-0
P13
B-slutspel
Vikingstad SK-Malmslätts AIK 2 1-3
Tingsryd United-Malmslätts AIK 1 4-2
Väskinde AIS-Ljungbyholm 4-6
Vimmerby IF 2-Saxemara IF 2-5
Placeringsmatch: Väskinde AIS-Vimmerby IF 2 4-2
Placeringsmatch: Ljungbyholm-Saxemara IF 4-3
Bronsmatch: Vikingstad SK-Malmslätts AIK 1 1-0
Final: Malmslätts AIK 2-Tingsryd United 0-3
P13
C-slutspel
BK Ljungsbro/Wreta 2-IF Eksjö Fotboll 1 3-2
BK Ljungsbro/Wreta 1-Vimmerby IF 1 0-1
Dagsbergs IF-IFK Österbymo 1-7
Braås GoIF-Persnäs AIF 1-4
Placeringsmatch: Dagsbergs IF-Braås GoIF 1-3
Placeringsmatch: IFK Österbymo-Persnäs AIF 0-1
Bronsmatch: IF Eksjö Fotboll 1-BK Ljungsbro/Wreta 1 8-6
Final: BK Ljungsbro/Wreta 2-Vimmerby IF 3-2