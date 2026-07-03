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VIBK-back lämnar – kan återvända på sikt:

Noah Melkersson lämnar Vimmerby IBK efter en säsong. Foto: Rickard Johnston

VIBK-back lämnar – kan återvända på sikt: "Stänger inga dörrar"

INNEBANDY 03 juli 2026 11.00

Noah Melkerssons sejour i Vimmerby IBK blir ettårig. Klubben skriver i ett inlägg på sociala medier att backen inte spelar vidare kommande säsong.

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Noah Melkersson anslöt från Vetlanda IB till Vimmerby IBK inför förra säsongen och beskrevs vara en talangfull back med imponerande spelsinne och offensiva kvaliteter.

21-åringen noterades för endast fem poäng, tre mål och två assist, på 17 matcher och var en av VIBK:s lagkaptener under förra säsongen.

Nu meddelar VIBK att Noah Melkerssons sejour i division 2-klubben blir ettårig. Han får inte ihop yrkeslivet och idrottandet samtidigt som motivationen saknas. Det kan hända att han återvänder till VIBK på sikt.

”Jag stänger absolut inga dörrar för kommande år då jag trivs väldigt bra med laget och jag vill tacka alla er ledare för förra året”, säger Noah Melkersson i en kommentar till klubbens hemsida.

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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