Ingen succérepris i Björnslaget: "Primära är att få ihop gruppen"

Det blev ingen ny titel i Björnslaget för Alexander Pettersson och Vimmerby IBK. Foto: Arkivbild

Vimmerby IBK brukar skörda framgångar i den stora turneringen Björnslaget. I år tog det dock slut för den regerande mästaren i åttondelsfinalen av den klassiska försäsongsturneringen. – Det primära handlar om att få ihop gruppen och vi är nöjda med att vi kommer vidare från gruppen, säger tränaren Alexander Pettersson.

Björnslaget och Vimmerby IBK brukar vara en perfekt match. För två år sedan tog sig VIBK till final, men fick nöja sig med silver. Förra året man fick lyfta bucklan i den prestigefyllda försäsongsturneringen.

Någon repris var man inte särskilt nära i år. VIBK inledde i fredags kväll med att spela 4-4 mot Lindome IBK Almås.

– Vi ligger under med 4-0 efter den första perioden och var helt paralyserade. Det var riktigt illa och vi var helt under isen. Vi reser oss i den andra och hämtar upp till 4-4. Vi bränner ett friläge och kunde lika gärna ha vunnit, säger Alexander Pettersson.

I den andra matchen, som spelades på lördagen, väntade Vänersborg. Där blev det seger med 6-5.

– Där gör vi en bra match förutom i deras sex mot fem-spel på slutet. Vi gör 6-2 i öppen kasse med fyra minuter kvar, men sedan blir vi passiva och de får göra tre mål där.

Tog sig vidare från gruppen

I den sista gruppspelsmatchen väntade IBK Genarp från division 1.

– Det var ett topplag i ettan förra året. Det är vår bästa match och vi stänger ned dem fullständigt. De gör två tidiga mål, men det berodde på individuella misstag från vår sida. Vi hämtar upp till 2-2 och var närmast segern skulle jag säga.

Gruppspelsinsatsen gav en andraplats i gruppen och en tidig åttondelsfinal mot FBC Engelholm. VIBK hamnade i ett snabbt 2-0-underläge.

– Vi står på hälarna direkt och det står 2-0 efter 50 sekunder. Det står 4-1 till dem en bra bit in på den andra perioden, men vi kommer tillbaka, gör lite småjusteringar och ändrar i någon kedja. Vi går rakare mot mål.

VIBK hämtade upp till 4-4 och tog matchen till straffar. Där var man utan chans.

– Lite surt förstås att åka ut på straffar, men vi var inte nära i straffläggningen. Vi släpper in alla utom en och våra straffar var sådär.

Resan bygger gruppen starkare

Respass i åttondelsfinalen var Alexander Pettersson inte alltför nedslagen av, trots att VIBK vann hela cupen 2024.

– Vi har fått bra svar och visat att vi klarar av olika försvarsspel. Nu kan vi det och behöver bara bli bättre på det. Anfallsspel har vi knappt tränat på och vi ska nöta det mer. Vi har en månad kvar. Det är klart att man vill vinna när man väl är där, men med tanke på att vi gör en nystart och sådär, så handlar det primära om att få ihop gruppen. Vi är nöjda med att vi går vidare från gruppspelet. Vi visar mental styrka genom att göra ett antal upphämtningar också.

Är det några individuella spelare som ska lyftas fram?

– Vi saknar en hel del spelare och kommer ha ett annat lag redan på torsdag, men vårt nyförvärv och lagkapten Noah (Melkersson) har varit borta ett år från innebandyn, men kommer igång mer och mer. Hugo Karlsson som är född 2008 gör det jättebra och får också göra mål. Leo (Gunnarsson) i målet börjar turneringen med en mardrömsstart och släpper in de fyra första skotten. Sedan spelar han upp sig ordentligt och var riktigt bra mot Genarp. Han var bra även i dag och gjorde avgörande räddningar mot Vänersborg också. Ingen är underkänd.

VIBK-tränaren tror även att gruppen svetsas samman tack vare Göteborgsresan.

– Vi bor alltid på samma ställe och det är trevligt att göra saker tillsammans. Det är viktigt för gruppsammanhållningen.