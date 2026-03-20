Jättevändning av VIBK – ändå tung förlust: "Blir hårt straffade"

Det kunde ha varit en ångestmatch i Gnosjö där vinnaren säkrade nytt kontrakt. Vimmerby IBK ska vara tacksamma att det inte blev så. Jumbon vände nämligen 5-6 till seger med 7-6. – Vi sitter kvar i bussen i första perioden. I övrigt gör vi en ganska bra insats men det är klart att man skulle vilja ha poängen med sig, säger VIBK-tränaren Alexander Pettersson.

Vimmerby IBK hade en möjlighet att ta sig förbi Slätafly/SK IBK vid seger med minst fyra mål mot Gnosjö. I övrigt saknade matchen betydelse för båda lagen och det var Gnosjö som inledde klart bäst. 37 sekunder in i mellanakten prickade Alfred Nilsson in 5-1.

– De sätter en frislagsvariant direkt i andra men annars gör vi lite justeringar i paus som vi får träff på. Efter det är det vår match och vi känner inför tredje att det här har vi. Om vi bara pumpar på tar vi det här, säger Alexander Pettersson.

"En match vi ska vinna"

Då var Vimmerby IBK fortfarande i underläge med 5-4, men Elias Trawtschenko och Hugo Samuelsson såg till att vända på steken tidigt i tredje perioden. En mäktig vändning från 5-1 till 5-6 alltså – ändå räckte det inte till några poäng alls.

– Vi går ner i intensitet och skärpa i några minuter och då gör de två kontringsmål. Vi har lägen att kvittera i slutet men det vill sig inte. Allt som allt gör vi en bra insats frånsett den första perioden men det räcker inte. Det är lite signifikativt för säsongen att vi får slita för varje millimeter medan motståndarna knappt behöver få en chans för att göra mål. Det här är en match vi ska vinna men vi blir återigen hårt straffade för misstag, säger VIBK-tränaren.

Beröm delades ut till backen Samuel Gustavsson och målvakten Leo Gunnarsson.

– ”Samme” kommer in och göra det bra på fyra backar och Leo gör en del viktiga räddningar. Jag tycker att alla kommer undan med godkänt.