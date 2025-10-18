Vimmerby IBK vann med förkrossande 19-0: "Bara att slå in bollen"

Det var lekande lätt för Tess Fridh och Vimmerby IBK:s damer mot KaRo IBF. Foto: Arkivbild
KaRo IBK kom till spel med nio utespelare mot Vimmerby IBK.
Men frågan är om det hade spelat så stor roll om de hade varit fler.
VIBK bjöd på en sällan skådad utskåpning och vann med 19-0.
– Det var nästan svårt att spela till en början. De var så passiva och backade hem i en fyrkant. När vi satte fart och började utmana hittade vi ytor i mitten och det var bara att slå in bollen, säger Patrik Karlsson.
Första målet för Stenberg
Emmy Karlsson och Himla Milton utmärkte sig med åtta respektive sju poäng, medan 14-åriga Molly Stenberg satte sitt första A-lagsmål.
– Kul att se. Nova Rinaldo fick göra sina första minuter i kassen och även Hilma Gustavsson gjorde sin första match, säger Patrik Karlsson.
Vimmerby IBK - KaRo IBF 19-0 (4-0, 7-0, 8-0)
Poäng i Vimmerby IBK:
Emmy Karlsson 6+2, Hilma Milton 4+3, Lisa Kjellberg 2+2, Nelly Widéen 0+4, Hilma Karlsson 3+0, Tess Fridh 1+1, Amanda Anemyr 1+1, Klara Stridh 1+0, Molly Stenberg 1+0, Minea Snickars 0+1, Elin Thörne 0+1.