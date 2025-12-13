VIBK studsade tillbaka - men fick nöja sig med en poäng

VIBK öppnade matchen mot tabellfyran Öjaby starkast. Hemmalaget satte både 1-0 och 2-0 under matchens inladande minuter. Ledningen stod sig ett tag, men i slutet av öppningsperioden släppte man in både en reducering, samt en kvittering.

2-2 i första perioden upprepades sedan i den andra. Inför den tredje perioden var ställningen 4-4. Ett hårt kämpande VIBK var, enligt Karlsson närmast att få in ett ledningsmål, men perioden förblev mållös.

VIBK tog därmed en poäng och studsar tillbaka något efter ett par matcher med sämre resultat.

– Jag tycker ändå vi får vara nöjda. Vi pressar högt och vinner mycket och ligger mer rätt i våra positioner än vad vi gjort de senast matcherna. Bortsett vid deras mål gör vi det bra. Vi får bra träff i vår höga press och förbättrar de saker som inte varit så bra. Därför tycker jag vi kan vara nöjda, förklarar Patrik Karlsson.