VIBK tog viktig seger mot Nybro – starten satte tonen

Vimmerby IBK tog tre sköna poäng borta mot Nybros dito. Starten på matchen satte tonen. – Förstafemman gör mål på sina tre första byten, säger tränaren Patrik "Bobby" Karlsson.

Det nya året kunde inte ha fått en bättre inledning. Hilma Milton var tillbaka och spelade tillsammans med Nelly Widéen och Sofia Söderlund igen.

Då gjorde trion mål på sina tre första byten.

– Vi har en del flax i början och förstafemman gör mål på sina tre första byten. Det sker inte så ofta. Stundtals i första perioden känns det som att vi har powerplay. Vi rullar runt bollen väldigt bra, säger tränaren Patrik Karlsson.

1-0 kom redan efter åtta sekunder och när fyran satt efter bara 5.34 tvingades hemmalaget ta timeout.

– Det var där vi avgjorde matchen. Vi hade 5-1 efter första.

Inte samma måltakt i andra

Den andra perioden blev inte samma klang- och jubelföreställning.

– Vi kämpade på och slet, men kom inte till lika mycket offensivt. Framför allt andra perioden var inte lika bra, men vi gör 6-2 i slutet av den perioden och det var ett jäkligt viktigt mål. Det var ganska komfortabelt i sista perioden sedan.

Vimmerby vann till slut med 7-3 och tog en viktig seger för att närma sig topplagen.

– Det kändes ovisst inför. Om jag jämför med sist vi mötte dem, så har vi blivit mycket bättre. Då saknade vi ändå flera spelare och vinner ganska enkelt. Det var en väldigt viktig seger.

"Vi tog tre poäng mot Nybro"

VIBK gick runt på tre kedjor hela matchen.

– Vi har två kedjor som slet som djur och försökte spela 0-0. Sedan hade vi en formation som levererade alla sju målen. Det var inte uttalat att det skulle vara så, men så blev det, säger Patrik Karlsson och skickade en passning till hockeylaget:

– Vi tog tre poäng mot Nybro i alla fall.

Förstaformationen förtjänade givetvis beröm och även Amanda Anemyr, Minea Snickars och Ida Nyman stack ut.