Tuffast möjliga motstånd väntar VIBK i premiären

Tess Fridh är en av de rutinerade spelarna i VIBK som Patrik Karlsson hoppas ska dra ett större lass i år. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby IBK dam är tillbaka efter ett års uppehåll. I söndagens premiär väntar tuffast möjliga motstånd: fjolårets seriesegrare Hovshaga på bortaplan. – De tre Växjö-lagen i serien får ses som favoriter, säger VIBK-tränaren Patrik ”Bobby” Karlsson.

Efter ett uppehåll förra säsongen har Vimmerby IBK åter ett damlag i seriespel. Under försäsongen har de spelat två träningsmatcher där de förlorat mot Westervik (division ett) och vunnit mot kommande seriekonkurrenten Craftstaden B (division två).

– Först och främst är det jättekul att vi har fått ihop ett damlag igen. Vi har hela tiden haft bra med folk på träningarna och det är en fördel att ha kunnat träna ihop med flicklaget.

Möter förra VIBK-talangen

På söndag är det seriepremiär och då väntar Hovshaga med VIBK-fostrade Hilda Hultqvist i laget. Hon är dotter till innebandyprofilen Jonas Friberg och målskyttet verkar ha gått i rakt nedstigande led. I fjol var 20-åringen Hovshagas bästa poängplockare med 16 mål och tre assist på tolv matcher när klubben vann division två västra men sedan misslyckades i kvalet till ettan.

– Det blir roligt att möta henne och Hovshaga kommer säkert hamna högt upp i tabellen tillsammans med de två andra Växjö-lagen (Ingelstad och Öjaby Sport, reds. anm). Vi har själva inte satt upp någon längre målsättning utan bestämt att vi ska ta tre matcher i taget. Målet är att ta sex poäng på de tre första matcherna, sen sätter vi upp ett nytt mål efter det. Det är klart att man alltid vill vinna varje match men vi vill samtidigt inte sätta för stor press på oss själva, säger Patrik Karlsson.

Annons:

Förväntar sig mer av vissa

”Bobby” är nöjd med försäsongen även om han önskat lite mer tid att slipa på detaljer.

– Första träningarna gick met ut på att komma igång, sen har vi börjar prata mer taktik efter det. Det hade varit bra att kunna träna mer powerplay, boxplay, frislag och så vidare, men det är som det är.

Vimmerby IBK:s trupp är ung samtidigt som flera spelare har rutin från seriespel.

– Det är synd att säga att spelare är rutinerade när de är 19 år… Men vi har ett tiotal som har varit med och spelat seniorinnebandy och har bra erfarenhet. Där förväntar vi oss att de drar ett större lass. Tidigare har vi haft en mer homogen grupp men i år är vi lite mer beroende av vissa spelare. Jag tänker på exempelvis Sofia Söderlund, Nelly Widéen, Tess Frid, Minea Snickars och målvakten Ida Nyman blir viktiga för oss.

"Behöver hålla ihop gruppen"

Det är kanske ingen vågad gissning att även SSL-meriterade Greta Koponen kommer att få en nyckelroll i årets Vimmerby IBK. På nyförvärvsfronten har Lisa Melkersson anlänt från Mariannelund samtidigt som My Kratz har gjort comeback i målet.

Vad blir det viktigaste för en lyckad säsong?

– Vi har tidigt pratat om att vi behöver hålla ihop gruppen och dra åt samma håll. Då tror jag att det kommer bli riktigt bra. Det långsiktiga är att vi framme i vår inte ska behöva fundera på om vi ska anmäla ett lag eller inte. Det ska vara en självklarhet.

Patrik Karlsson delar på ledaransvaret tillsammans med assisterande tränaren Christian Helge och materialförvaltaren Simon Gustafsson.

– Jag har huvudansvaret och mest fokus på spelet medan ”Kickan” kommer med synpunkter. Men han har varit materialare i A-laget tidigare och glömde bort sig själv i vår första träningsmatchen och tog på sig den rollen. Det rättade vi till i andra perioden. Jag är jättenöjd med samarbetet och vi är en bra trio.