Rivalerna möts i laddat derby: "Betyder väldigt mycket"

Elliot Kronstrand och Vimmerby IBK måste hitta ett sätt att stoppa Robin Kristiansson i derbyt mot Westerviks IBK. Foto: Rickard Johnston och Hans Lindqvist

Vimmerby IBK mot Westerviks IBK. Rivalerna möts i ett hett derby i division två. – Det blir laddat, såklart. En match som betyder mycket för båda lagen, säger Alexander Pettersson.

Inför säsongen har Westerviks IBK plockat hem Vimmerby IBK:s målkung John Pettersson och förstamålvakt Jesper Ahnfeldt med det uttalade målet att hamna före rivalen i tabellen.

Nu är det upp till bevis när det vankas derby i Vimmerby idrottshall.

– Jag har förstått att de är väldigt måna om att vara bättre än vad vi är i år. De lär vara heltaggade och vi behöver möta upp. Det kommer säkert att bli många mål och mycket kamp men det gäller att inte låta känslorna styra, säger VIBK-tränaren Alexander Pettersson.

Andreas Rundberg i Westerviks IBK håller med om matchens dignitet.

– Matchen betyder väldigt mycket ur två aspekter. För det första att vi ska få lite mer andrum i tabellen och för det andra att vi verkligen vill ha Vimmerby efter oss. Det är vår största rival, säger Rundberg.



"Vi var steget efter"

Vimmerby IBK har inlett med en seger och en förlust i två tuffa bortamatcher mot Husqvarna respektive Jönköping Ungdom.

– Mot JIK var det för många spelare som inte var påkopplade. Vi var steget efter och behöver bli bättre i spelet med boll och ha mer tålamod. Vi faller ur ramen för mycket för att vara nära att ta poäng.

Westerviks IBK inledde säsongen med en 7-5-seger mot Ingelstad men har sedan två raka nederlag mot Gränna och Nässjö.

– Det var tungt att förlora senast men Nässjö är ett riktigt bra bra. Än så länge är jag nöjd med hur vi har presterat även om det har blivit två förluster, säger Andreas Rundberg.

Alexander Pettersson ser en tydligare spelidé hos Westerviks IBK den här säsongen.

– De har lite mer tanke med sitt spel och ligger inte bara på kontring som tidigare, men vi har identifierat en del grejer som vi kan använda för att såra dem.

Möttes i Smålandscupen

Vimmerby och Westervik har faktiskt redan mötts en gång den här säsongen.

Då i Smålandscupen där VIBK vann en minst sagt målrik tillställning med 11-10.

– Rent spelmässigt borde WIBK kanske ha vunnit den matchen så de kommer säkerligen att vara taggade nu. Vi behöver vara närvarande och det ska inte vara några problem i en sån här match, säger Alexander Pettersson.

Andreas Rundberg ser fram emot att spela ett "riktigt" derby.

– Det ska bli väldigt roligt. Jag hoppas att vi ska vara mer förberedda nu och nyckeln för oss är att inte släppa in så många mål. Framåt tror jag att vi kommer göra en hel del, säger han.

Stark start för Kristiansson

Två spelare sticker ut i Westerviks IBK under säsongsinledningen. Robin Kristiansson är tvåa i seriens poängliga med tio poäng på tre matcher, medan förre VIBK-spelaren John Pettersson har svarat för sju pinnar. En duo som Vimmerby IBK behöver se upp med i derbyt.

Hur ska ni stoppa dem?

– Vi har en plan för det, säger Alexander Pettersson.