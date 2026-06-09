KLART: VIBK och WIBK i samma serie – här är lagen de möter nästa säsong

Westerviks IBK tog en efterlängtad seger mot Vimmerby IBK förra säsongen. Även kommande säsong blir det matcher mellan rivalerna i division 2.
Foto: Ossian Mathiasson
Det var med nöd och näppe som Vimmerby IBK lyckades hålla sig kvar i division 2 i fjol. VIBK spelade ihop 16 poäng, en poäng mer än Gnosjö IBK som trillade ur. Bättre gick det för Westerviks IBK som slutade sjua med 27 poäng.
Småland-Blekinges innebandyförbund släppte i mitten av maj serieförslaget för kommande säsongs division 2-serie – och fastställde serieindelningen på tisdagen.
Även om mycket är sig likt består serien av fyra nya lag jämfört med förra säsongen, nämligen Gransholms IF, Hovshaga AIF, IBK Panthern Tenhult och Månsarps IBK.
Här är lagen som Vimmerby IBK och Westerviks IBK kommer möta nästa säsong:
Gransholms IF
Gränna AIS
Hovshaga AIF
Husqvarna IK
IBK Panthern Tenhult
IF Ariel
Ingelstad IBK
Månsarps IBK
Slätafly/SK IBK
Sävsjö IBK
Det är inte bara i serien som Vimmerby och Westervik kommer möta varandra under nästa säsong. De två lagen placeras dessutom i samma grupp i Smålandscupen och får sällskap av IF Ariel och Craftstadens IBK.