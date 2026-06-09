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KLART: VIBK och WIBK i samma serie – här är lagen de möter nästa säsong

Westerviks IBK tog en efterlängtad seger mot Vimmerby IBK förra säsongen. Även kommande säsong blir det matcher mellan rivalerna i division 2. Foto: Ossian Mathiasson

KLART: VIBK och WIBK i samma serie – här är lagen de möter nästa säsong

INNEBANDY 09 juni 2026 18.00

Vimmerby IBK och Westerviks IBK kommer precis som i fjol kampera ihop i division 2. Det står nu klart vilka lag de kommer ställas mot under kommande säsongs seriespel.

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Det var med nöd och näppe som Vimmerby IBK lyckades hålla sig kvar i division 2 i fjol. VIBK spelade ihop 16 poäng, en poäng mer än Gnosjö IBK som trillade ur. Bättre gick det för Westerviks IBK som slutade sjua med 27 poäng.

Småland-Blekinges innebandyförbund släppte i mitten av maj serieförslaget för kommande säsongs division 2-serie – och fastställde serieindelningen på tisdagen.

Även om mycket är sig likt består serien av fyra nya lag jämfört med förra säsongen, nämligen Gransholms IF, Hovshaga AIF, IBK Panthern Tenhult och Månsarps IBK.

Här är lagen som Vimmerby IBK och Westerviks IBK kommer möta nästa säsong:

Gransholms IF

Gränna AIS

Hovshaga AIF

Husqvarna IK

IBK Panthern Tenhult

IF Ariel

Ingelstad IBK

Månsarps IBK

Slätafly/SK IBK

Sävsjö IBK

Det är inte bara i serien som Vimmerby och Westervik kommer möta varandra under nästa säsong. De två lagen placeras dessutom i samma grupp i Smålandscupen och får sällskap av IF Ariel och Craftstadens IBK. 

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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