VIBK FÖLL IGEN – TROTS STARK INSATS MOT TOPPLAGET

Vimmerby gjorde en överraskande fin insats hemma mot topplaget Nässjö – men det blev ytterligare en förlust in på kontot. Bortalaget vann med 3-6 (1-1, 2-3, 0-2). – Jag är jättenöjd med insatsen, men det är surt att vi förlorar, säger tränaren Alexander Pettersson.

Nederlaget var Vimmerbys tredje raka och man ligger kvar som näst sist i den jämna bottenstriden. Dagens prestation mot tabelltvåan Nässjö var ett klart fall framåt och det hade inte varit orättvist med poäng för VIBK.

Nässjö tog ledningen efter åtta minuter, men Elliot Kronstrand såg till att kvittera med två minuter kvar av första. I andra satte Elias Trawtschenko 2-1 och VIBK fick sedan powerplay. Den chansen slutade med ett rejält magplask. Nässjö gjorde två mål i det numerära underläget och vände till 2-3.

– Det är ju bedrövligt såklart, försvarsspelet där. Det får vi kolla på i veckan. Alla vet vad de ska göra, men vi är lite för lama på första och det andra springer vi bort oss på.

Hur avgörande blir de målen?

– Inte så, 4-3 kommer ju senare.

"En bedrövlig utvisning"

Trawtschenko tog Vimmerby tillbaka in i matchen med ett nytt mål, men Nässjö var i ledning inför sista.

– Det målet är tufft att få med en och en halv minut kvar och jag tycker att det målet är lite på eget grepp.

I sista inledde Vimmerby piggt och hade en hel del chanser. En omdiskuterad utvisning blev avgörande. Elliot Kronstrand bröt en lång passning och ena domaren tyckte att det var en hög klubba och visade ut Kronstrand.

– Det är en bedrövlig utvisning, jag tycker att han har klubban in till kroppen och domaren som är närmast vill bara ha frislag.

Annons:

"Passar oss inte att backa hem"

Såklart small det direkt, 3-5 till Nässjö och game over. 3-6 kom i tom kasse med sekunder kvar.

– Vi har tillräckligt med lägen för att kunna vinna. Det studsar emot, vi har flera skott i ramen och bränner ett öppet mål. Vi är stabilare defensivt och krigarinsaten finns där också. Fortsätter vi med det kommer vi få utdelning framöver. Jag är helt övertygad om att vi kan börja vinna kontinuerligt om vi kan visa upp den här insatsen varje gång. Vi har ändrat lite formationer och valt att gå lite hårdare, det passar inte oss att backa hem, säger Alexander Petterson.

Vimmerby är kvar som nästjumbo i tabellen.

– Vi har två poäng till sjätteplatsen så det är ingen katastrof. Det var skönt att få ett kvitto på vad vi kan när arbetsinsatsen är där, men vi har inte varit tillräckligt bra hittills. Idag är det ändå stora steg framåt, men vi behöver vinna matcher också.

Hugo Karlsson, Jacob Passmark och Hugo Samuelsson fick beröm av sin coach. Tabellen finns här.