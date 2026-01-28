WIBK VANN ÅNGESTLADDAT DERBY – VIBK FAST I BOTTEN

Betydelsefulla poäng låg i potten i kvällens division 2-derby. Westerviks IBK lade beslag om samtliga poäng och ser till att Vimmerby IBK går en tuff och oviss säsongsavslutning till mötes. WIBK vann med 9–7.

Westerviks IBK och Vimmerby IBK tampas i botten av division 2. I dag ställdes de två bottenlagen och rivalerna mot varandra i Bökensveds sporthall.

Westervik var det bättre laget i första perioden och ledde rättvist med 3–1. Petter Gustavsson skickade in 1–0 från en position i slottet och Victor Wall kvitterade till 1–1 knappt tre minuter senare. Christoffer Pettersson satte upp WIBK i en ny 2–1-ledning efter 11.42 och Elias Swärd styrde in 3–1 med elva sekunder kvar av öppningsperioden.

Vimmerby var en stolpträff från att göra 3–2 i upptakten av andra perioden och fick i det efterföljande anfallet se Levi Krook ta saken i egna händer och göra 4–1 efter en soloprestation.

Därefter handlade det mesta om Vimmerby som tog över spelet och chanserna. Ricky Svaxholm gjorde 4–2 och Mattias Zeilon 4–3, ett mål som kom med mindre än sex minuter kvar av perioden. När känslan var att Vimmerby låg på för en kvittering satte Robin Kristiansson 5–3 en knapp minut senare – och av bara farten kom 6–3 från Viggo Gullbergs klubba.

Vimmerby fick välbehövlig kontakt med 6–4 efter ett tjusigt mål i början av andra perioden. Hugo Samuelsson rakade från nära håll in bollen efter Karl Hjelmlands framspelning,

Tämligen omgående återtog WIBK sin tremålsledning när Viggo Gullberg snurrade upp gästerna och sprätte upp bollen i bortre krysset. Kort därpå föll även 8–4 när Ricky Svaxholm satt utvisad.

VIBK tog timeout i det pressade läget – och fick kontakt på nytt. Hugo Samuelsson sköt 8–5 och Victor Wall 8–6 i powerplay med knappt halva tredje perioden kvar.

Spiken i kistan kom när Robin Kristiansson sprang sig fri och överlistade Liam Åström med ett lågt backhandskott fram till 9–6.

Hugo Samuelsson gjorde 9–7 och tände VIBK-hoppet ännu en gång, men VIBK kom aldrig närmare och föll tungt i derbyt.

Westervik drar i och med segern ifrån Vimmerby i bottenstriden och ser till att det skiljer fyra poäng mellan lagen. Vimmerby är kvar på nästjumboplatsen med tio poäng, en poäng före jumbon Gnosjö IBK. De två sämst placerade lagen ser ut att degraderas till division 3.