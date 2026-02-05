Viktiga bottenmötet framflyttat – extra vila för Vimmerby IBK

Elias Trawtschenko avgjorde hemmamötet med Sävsjö. Returen, som skulle ha spelats imorgon, är framflyttad till tisdag. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby IBK:s viktiga bortamatch mot Sävsjö IBK har flyttats fram. Matchen, som skulle ha spelats i Sävsjö imorgon, spelas istället på tisdag nästa vecka.

Nyckelmatcherna avlöser varandra för Vimmerby IBK just nu. Det är fyra lag inom två poäng i bottenskiktet av tabellen där VIBK och Slätafly/SK IBK har en match mindre spelad än konkurrenterna Sävsjö IBK och Westerviks IBK.

I morgon skulle Vimmerby IBK ha gästat Sävsjö IBK för ett viktigt bottenmöte, men så blir det inte. Matchen är framflyttad till tisdag den 10 februari vilket gör att spelarna får några dagars extra vila.

Ett annat viktigt bottenmöte spelas som planerat imorgon. Då är det Westerviks IBK som tar emot jumbon Gnosjö IBK.

Här kan du se tabellen.