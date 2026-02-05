05 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Viktiga bottenmötet framflyttat – extra vila för Vimmerby IBK

Elias Trawtschenko avgjorde hemmamötet med Sävsjö. Returen, som skulle ha spelats imorgon, är framflyttad till tisdag. Foto: Stefan Härnström

Viktiga bottenmötet framflyttat – extra vila för Vimmerby IBK

INNEBANDY 05 februari 2026 11.00

Vimmerby IBK:s viktiga bortamatch mot Sävsjö IBK har flyttats fram. Matchen, som skulle ha spelats i Sävsjö imorgon, spelas istället på tisdag nästa vecka.

Annons:

Nyckelmatcherna avlöser varandra för Vimmerby IBK just nu. Det är fyra lag inom två poäng i bottenskiktet av tabellen där VIBK och Slätafly/SK IBK har en match mindre spelad än konkurrenterna Sävsjö IBK och Westerviks IBK. 

I morgon skulle Vimmerby IBK ha gästat Sävsjö IBK för ett viktigt bottenmöte, men så blir det inte. Matchen är framflyttad till tisdag den 10 februari vilket gör att spelarna får några dagars extra vila.

Ett annat viktigt bottenmöte spelas som planerat imorgon. Då är det Westerviks IBK som tar emot jumbon Gnosjö IBK.

Här kan du se tabellen.

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Matcherna duggar tätt – VIBK tar emot stark nykomling
Toppen mot botten i första derbyt på många år: ”Spelar mindre roll”
Historien upprepade sig för VIBK som avslutade med blytung förlust
VIBK vill studsa tillbaka mot obesegrade nykomlingen: "Har en plan"
Vinna eller försvinna-läge för VIBK: "Går inte att blunda för"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt