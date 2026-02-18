Kronstrand hjälte i superskrällen – jagas av flera klubbar: "Riktigt sjukt"

Han avgjorde mötet med storlaget IBF Falun när Hovslätts IK tog sista chansen att säkra nytt kontrakt. Och även om det skulle bli degradering är 18-årige genombrottsmannen Vilgot Kronstrand i högsta serien för att stanna. – Jag känner inte att jag hör hemma i allsvenskan. Jag vill spela i SSL och det är några klubbar som hört av sig, säger supertalangen från Vimmerby.

Nykomlingen Hovslätts IK har som väntat haft det tufft i Svenska Superligan. De inledde säsongen med tio raka förluster innan rivalen Jönköpings IK besegrades med 9-8. Inför helgens hemmamatch mot stjärnspäckade IBF Falun hade klubben förlorat 18 av 20 matcher i serien.

Avgjorde i slutminuterna

Då överraskade klubben innebandy-Sverige och knep sista halmstrået för ett nytt kontrakt. Efter två mållösa perioder spräckte IBF Faluns Oliver Sandberg nollan i numerärt överläge en bit in i tredje perioden. Simon Eriksson kvitterade och med knappt två minuter kvar att spela klev Vimmerby IBK-produkten Vilgot Kronstrand fram. 18-åringen visade kyla när han lyfte in målet som blev matchavgörande i 3-1-segern.

– Jag fick en passning från mitten och alla skrek att jag skulle skjuta direkt. Men jag tog emot bollen, rundade försvararen och hängde upp den, säger Kronstrand som var precis lika förvånad över segern som alla andra.

– Det var riktigt sjukt. Ingen trodde det på förhand och inte riktigt jag heller. Men en bra defensiv gjorde jobbet.

"Matchar bra med de flesta spelarna"

Tre poäng i botten var nödvändiga för att Hovslätts IK ska ha en fortsatt chans att klättra upp ovanför strecket. Med fem återstående matcher har klubben sju poäng upp till AIK. Ett lag som väntar på bortaplan i sista omgången.

– Det är tufft. Vi behöver varje poäng just nu och måste nog vinna minst fyra av de fem sista matcherna för att klara oss. Vi har Linköping nu på söndag, sedan är det fyra på förhand lite enklare matcher.

Hur det än går kan vi redan nu slå fast att Vilgot Kronstrand kommer att spela vidare på högsta nivån. Han går sista året på Sandagymnasiet och har imponerat under säsongen med 18 poäng på 20 matcher.

– Det går mycket snabbare och är mer fysiskt än i allsvenskan men jag har kommit in i det bra och tycker att jag matcher det ganska bra med de flesta spelarna. Jag vill fortsätta spela i SSL och det kommer nog bli det också. Det är några klubbar som har hört av sig.

Har du någon favoritklubb?

– Det finns såklart ställen man vill gå till mer än andra.