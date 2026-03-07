"JC" bekräftar SSL-intresse – för dialog med FBC Kalmarsund

Johan ”JC” Carlsson bröt sitt kontrakt med allsvenska Vetlanda IB efter att spelarna varit missnöjda med coachingen. Nu är innebandyprofilen från Vimmerby aktuell som assisterande tränare för FBC Kalmarsund i SSL. – Jag har träffat klubben och vi för en dialog. Det verkar intressant men ingenting är klart, säger han.

Efter drygt tre säsonger i Vetlanda IB lämnade Johan ”JC” Carlsson plötsligt rollen som huvudtränare i mellandagarna. Klubben uppgav att de kommit överens om att gå skilda vägar, men senare framkom att ”JC” själv valt att avsluta kontraktet efter att spelarna varit missnöjda och tagit upp det med den sportsliga ledningen.

Nu ser han ut att hoppa på ett nytt tränaruppdrag. För ett par veckor sedan gick Ölandsbladet ut med uppgifter om att Johan Carlsson var aktuell som assisterande tränare för SSL-laget Kalmarsund.

Nu bekräftar ”JC” för Dagens Vimmerby att han är intresserad.

– Jag har sagt nej till ganska många klubbar men just i det här fallet har jag inte gjort det. Det verkar intressant och jag har träffat Kalmarsund och vi för en dialog. Just nu har de fullt upp med att ta en slutspelsplats och jobbar väl inte stenhårt med tränarbiten så vi får se vad som händer. Jag har ingen jättepanik men det är klart att man funderar över framtiden.

Med som bollplank i Vimmerby IBK

Johan Carlsson bor kvar i Vetlanda men öppnar upp för en flytt.

– Så kan det bli. Jag tycker att man ska vara på alla träningar när man är ny i en förening och oavsett vart det kan tänkas bli så planerar jag för en flytt.

Under våren har han varit med som ett bollplank till Alexander Pettersson och Michael Elmér i Vimmerby IBK.

– Jag lyssnar om de vill ha min åsikt men de löser det så bra själva. Jag har varit med som stöd till backarna och suttit ner med dem lite, men annars är det ”Öla” och ”Micke” som har ansvaret.