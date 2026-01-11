Oväntade synen – "JC" tillbaka i VIBK: "Två extra ögon"

Tillbaka i VIBK. Johan "JC" Carlsson dök oväntat upp på VIBK:s bänk i hemmamatchen mot Husqvarna. Foto: Simon Henriksson

Från Allsvenskan till division 2. Det steget har nu Johan "JC" Carlsson tagit, som från och med nu ingår i Vimmerby IBK:s ledarstab. – De får två nya och extra ögon, säger han själv om intåget.

Det blev uppmärksammat kring jul- och nyårshelgen när Vetlanda IB, som är nykomling i Allsvenskan, och Johan "JC" Carlsson meddelade att man gått skilda vägar efter tre och ett halvt år tillsammans.

Det framkom kort senare att "JC" själv valt att avsluta kontraktet sedan det uppdagats att spelare i laget varit missnöjda med coachningen och gått med den kritiken till den sportsliga ledningen.

Något längre uppehåll från innebandyn blir det emellertid inte. Den rutinerade innebandyprofilen fanns nämligen med i Vimmerby IBK:s bås på söndagen tillsammans med Alexander Pettersson, Michael Elmér och Adrian Brorsson.

– De hörde av sig när jag blev ledig och på den vägen är det. De får två nya och extra ögon, kommenterar Johan Carlsson.

Blir du som ett bollplank?

– Typ. Jag flyter med lite. Det var roligt och skoj. Jag tycker att vi gjorde en bra match.

Kommer du finnas med på både träning och match framöver?

– Vi har sagt någon träning i veckan plus matcher. Det är det som är uttalat, sedan får vi se vad det landar i sista åtta, nio veckorna som är kvar.

Ett annat permanent uppdrag är inte aktuellt nu?

– Nej, det tror jag inte. Många dörrar öppnades efter jul och många hörde av sig, men jag var inte där i beslutstagandet. Sedan hörde VIBK av sig och jag kände "absolut". Men någon huvudansvarsbit nu i närtid blir det inte, men det här passar bra för båda.

Hur känner du för hur det blev i Vetlanda?

– Jag tycker att det finns en bitterhet i mig. Ju fler svar jag får desto konstigare känns det. Jag har pratat med i princip alla spelare och får inte ihop bilden riktigt.

Antingen är spelarna inte ärliga eller så är det något annat?

– Precis. Det är väldigt oklart tycker jag. Spelarna som hör av sig säger en sak och jag får inte ihop det, men jag känner mig trygg i beslutet. Kommer det några spelare till den sportsliga ledningen är det spelare nog. Jag har haft tre och ett halvt väldigt bra år, men det kanske blev ett halvår för länge. Som Henrik Rydström sa "när en dörr stängs, så öppnas en annan".

"Bidrar med pondus och energi"

Huvudtränaren Alexander "Öla" Pettersson är glad att få in "JC":s expertis och innebandykunnande.

– "Adde" (Adrian Brorsson) ska börja träna snart, så då ställde vi frågan och han var sugen att hjälpa till. I dag kom han 50 minuter innan matchstart på grund av att han själv spelade division 5-match, men han kommer ingå i staben som en form av assisterande. Det är ju ingen hemlighet vad han har gjort och byggt upp i Vetlanda. Han bidrar med pondus, vinnarskalle och energi till gruppen. Han har andra ögon och kommer från en högre nivå.

Alexander Pettersson är väldigt prestigelös inför det här faktumet.

– Vi har haft honom som lagkapten tidigare, så vi tänker hyfsat lika och det är inga konstigheter alls.