”JC” klar för tränaruppdrag i SSL-klubb: ”Bra steg för mig”

Johan ”JC” Carlsson bröt sitt avtal med Vetlanda IB under säsongen. Nu står det klart att han blir assisterande tränare i SSL-klubben FBC Kalmarsund kommande säsong.

Efter drygt tre säsonger i Vetlanda IB lämnade Johan ”JC” Carlsson plötsligt rollen som huvudtränare i mellandagarna. Klubben uppgav att de kommit överens om att gå skilda vägar, men senare framkom att ”JC” själv valt att avsluta kontraktet efter att spelarna varit missnöjda och tagit upp det med den sportsliga ledningen.

Han har under vintern funnits med som ett bollplank till Alexander Pettersson och Michael Elmér i Vimmerby IBK samtidigt som han har kopplats ihop med rollen som assisterande tränare för SSL-laget FBC Kalmarsund till kommande säsong.

Han bekräftade nyligen för vår tidning att han är intresserad.

I dag skriver Barometern att ”JC” kliver in som assisterande tränare till nye huvudtränaren Jimmie Nilsson till nästa säsong. Kort därpå publicerar klubben en nyhet på sin hemsida där de skriver att Jimmie Nilsson och "JC" kliver in i organisationen utan att nämna vad de får för roller.

”Det känns som ett spännande uppdrag. Jag ser fram emot att komma till en välorganiserad SSL-klubb och det känns som ett bra steg för mig personligen. Jag känner att jag har mer att ge och är sugen på att dra igång säsongen 2026/2027. Jag ser även fram emot att jobba med Jimmie. Vi har stött på varandra under några säsonger i varsitt bås, men det ska bli kul att stå i samma till kommande säsong”, säger ”JC” i en kommentar till klubbens hemsida.