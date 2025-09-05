VH möter premiärmotståndarna: "Spetsar till allting"

VH-tränaren Eric Karlsson var inte helt nöjd efter 3-5-förlusten mot Kalmar. Nu väntar premiärmotståndarna Troja-Ljungby. Foto: Bildbyrån

Troja-Ljungby i träningsmatch ikväll. Samma motstånd i premiären två veckor senare. – Det spetsar till allting. Allt man gör har man med sig och vi investerar i ett momentum redan nu, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Ofta pratar man om att resultat i träningsmatcher inte spelar någon roll.

Men om samma motstånd väntar i omgång ett och två av serien som drar i gång om bara två veckor?

Ja, då har det förmodligen större betydelse.

– Det är klart att det påverkar. Dubbelmöte med två lag som vi möter väldigt tidigt i serien. Oavsett vad man säger om resultat på försäsongen så har man med sig allt man gör, säger tränaren Eric Karlsson om den extra kryddan och fortsätter:

– Vi vill vinna alla matcher och se att vi går framåt.

"Vår bästa andraperiod hittills"

Mot Kalmar som väntar i den andra omgången blev det dock förlust i onsdagens träningsmatch efter en tung VH-inledning.

– Kalmar kommer ut starkt och vi har en tuff första period. De skapar många chanser och det är Robin (Christoffersson, reds. anm.) som ger oss chansen att vara kvar i matchen. Sedan kommer vi in i andra perioden på ett bra sätt med ett riktigt bra boxplay och gör nog vår bästa andraperiod hittills i år. I tredje har vi nio minuter powerplay där vi såklart behöva kapitalisera för att vinna. Det finns lite att knåpa på och fundera över.

Några taktiska förändringar mot Troja?

– Egentligen inte. Vi jobbar vidare utifrån vår process och identitet som är vårt stora fokus just nu. Vi har kollat igenom sekvenser på video och tränat på det vi behöver förbättra.

Hur får ni fart på spelet i powerplay?

– Det handlar mest om att jobba mer med det. Vi har bara tränat powerplay en gång och det finns en resa att göra där.

Gengenbach och Mörnsjö borta

I kväll väntar Troja-Ljungby, nykomlingar i Hockeyallsvenskan men ett lag som har haft många heta dueller med Vimmerby Hockey genom åren.

– Vi har inte lagt någon tid på att scouta dem utan fokuserar bara på vårt eget. Det kommer vi att göra tills den dagen serien drar i gång.

Vilket är exakt två veckor senare – mot samma motstånd.

Kommer man märka av rivaliteten mellan lagen redan imorgon?

– Vi får se. Matchen spelas i Alvesta så det är ingen hemmafördel. Men förhoppningsvis kan vi bygga lite gnista, stå upp och vara lite härligt kaxiga.

Vimmerby Hockey får klara sig utan kanadensaren Colson Gengenbach som dras med en överkroppskada och Johan Mörnsjö som har en underkroppskada.

– Det är inga allvarliga grejer, mer försiktighetsåtgärder, säger Eric Karlsson.

Även Anton Carlsson missar matchen. I målet får nyförvärvet från Tingsryd, Pontus Eltonius, chansen.