Småland vidare till slutspel – trots tre förluster: "Jämna matcher"

Bara en seger på fyra matcher i kvalspelet för Smålands lag i TV-pucken med fyra VH-tjejer i truppen. Ändå är Småland vidare – tack vare att slutspelet avgörs i Kalmar. – Jämna matcher med små marginaler. Småland kan gå hela vägen i ett slutspel om det studsar rätt, säger Anders Kostenius.

VH-talangen Emma Landberg är ett år yngre och uppsatt som tredjemålvakt i Småland och fick ingen speltid i kvalet i TV-pucken.

Det fick däremot Elma Wärnelius, Elsa Zukiewicz och Leah Kostenius.

– De skötte sig bra och fick gott om speltid. Småland har jämn trupp och gick runt på mycket folk, säger Anders Kostenius som är pappa till Leah.

"Hade bra lägen"

Småland förlorade sina matcher mot Skåne (0-1) och Västergötland (1-3) och föll på övertid mot Göteborg (2-3).

Enda segern kom mot Blekinge/Bohuslän med 5-1.

– Som väntat blev det jämnt. Det fanns bra lägen att kvittera mot Skåne och de vann skotten mot Västergötland, men deras målvakt spelade bra.

Göteborg tvåa – ändå utslaget

De två bästa lagen från varje grupp går vidare – men Småland är direktkvalificerade tack vare att slutspelet avgörs i Kalmar. Småland åker dit på Göteborgs bekostnad som trots sin andraplats åkte ut.

– Det är tråkigt, men så är reglerna. Samtidigt tror jag att många lag kan få en överraskning i en kvartsfinal om de tittar på kvalet och ser att Småland blev fyra. Resultatet speglar inte riktigt insatsen och det är så pass jämnt bland de fyra i södra Sverige. Jag skulle tro att de här fyra lagen tillhör topp åtta i Sverige och slutspelet kan gå lite hur som helst.

Slutspelet i TV-pucken avgörs i Hatstore Arena den 30 oktober-2 november.