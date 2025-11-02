Småland med tre VH-tjejer i TV-pucken: "Stor upplevelse"

Elsa Żukiewicz, Elma Wärnelius och Leah Kostenius spelade TV-pucken för Småland i helgen. Foto: Privat

Anrika TV-pucken avgörs i Kalmar den här helgen. Tre Vimmerbytjejer fanns i Smålands distriktslag, som slutade femma i turneringen.

Trion Leah Kostenius, Elsa Zukiewicz och Elma Wärnelius var samtliga uttagna i Smålands TV-puckslag som den här veckan skulle försöka gräva guld på hemmaplan i Kalmar.

VH-tjejen Leah Kostenius var dessutom utsedd till lagkapten för laget.

Det hela inleddes med en tajt kvartsfinal mot Värmland. Matchen slutade 0-0 och gick hela vägen till straffar, där Värmland drog det längsta strået.

– Det var en väldigt jämn match som avgjordes på straffar. Det var surt. Det var en straff som skilde oss åt, så det var tråkigt och små marginaler, säger Leah Kostenius.

"Får ses som bra"

Att det var surt går att förstå utifrån att Värmland rätt enkelt vann semifinalen och nu snart spelar final mot Stockholm.

– Ja, det är klart att det gör lite extra ont, säger Leah Kostenius när man väntar på att själv se finalen på plats.

Den första placeringsmatchen mot Östergötland/Gotland slutade hela 7-1 till Småland. I den matchen blev Elsa Zukiewicz målskytt. Lördagens sista match mot Västerbotten, där kampen gällde femteplatsen, resulterade i en 3-1-viktoria.

– Vi vann ganska klart, i alla fall i matchen mot Östergötland/Gotland. Vi slog även Västerbotten.

Hur känner du för att ni blir femma?

– Det kändes lite tråkigt först. Vi ville komma topp tre, men vi blev ändå femma i Sverige. Vi får vara nöjda med det och det får ses som bra.

"Stor upplevelse"

Att få spela TV-pucken är förstås en dröm för många.

– Det har varit skitkul och en stor upplevelse, även om vi inte gick så långt.

Hur har det varit att få vara kapten?

– Det har varit en ära att få leda laget och visa lägen lite.

Att ha med sig både Elsa Zukiewicz och Elma Wärnelius från Vimmerby betydde mycket, säger Leah Kostenius.

– Det är skitkul och skapar lite extra trygghet kan man säga.