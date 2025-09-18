Fornåå Svensson efter målsuccén: "Finns mer att hämta"

Filip Fornåå Svensson har visat klass på försäsongen och blir en viktig pjäs i Vimmerby Hockeys offensiv. Foto: Rickard Johnston

Fysisk, stark och målfarlig. Filip Fornåå Svensson har goda möjligheter att bli Vimmerby Hockeys skyttekung. – Det ska bli sjukt kul att dra igång och visa vad vi går för, säger nyförvärvet.

Filip Fornåå Svensson har redan hunnit visa upp sitt målsinne. I 3-4-förlusten mot Troja-Ljungby stod forwarden för ett hattrick och i kombination med sin kraftfulla spelstil blir han ett viktigt vapen för Vimmerby Hockey. Då är han ändå inte fullt inspelad på stor rink ännu efter sex säsonger i den amerikanska ligan ECHL.

– Det går bättre och bättre. Första matchen var sådär men nu börjar jag vänja mig. På liten rink är det lättare att spela på insidan, nu blir det mycket spel runt kassen där det roliga händer. Men det finns mer att hämta, lovar Fornåå Svensson.

Hyllar kedjekamraterna

När träningen var slut stannade forwarden kvar på isen och tränade direktskott från vänsterkanten.

Efter sju försäsongsmatcher är han redo för premiären på fredag.

– Det här har jag sett fram emot väldigt länge. Sju matcher var rätt mycket tycker jag… Det ska bli otroligt kul att äntligen spela för poäng på riktigt.

Han trivs i kedjan tillsammans med Arvid Caderoth och Colson Gengenbach.

– Vi har byggt en kemi och gjort det rätt bra så här långt. Caderoth är sjukt stark och ingen tar pucken ifrån honom. Colson är snabb och har dessutom ett riktigt bra skott. Det känns bra.

Vad blir viktigast i premiären?

– Troja-Ljungby spelar rätt likt oss i sin press. Därför blir våra uppspel och breakouts viktiga. Vi får inte göra egna misstag så att de låser fast oss i egen zon. Samtidigt har vi varit som mest framgångsrika när vi har satt in en hård forecheck och vunnit puckar uppåt i banan.

"Vi har en bra mix"

Själv har han en viktig uppgift i just forecheckingen med sina 193 centimeter och 98 kilo.

– Vi är tuffa att möta i år och det ska motståndarna känna. Vi ska fullfölja så många tacklingar som möjligt. Även om det inte ger utdelning i första perioden när backarna är fräscha så ska de känna i sista perioden att de inte orkar längre. Vi har bra tyngd både på forwardssidan och backsidan. Flera hårda backar som sätter fart på spelet och så har vi också mindre killar som är skickliga på rören. Jag tycker att vi har en bra mix.

Hur har du kommit in i stan?

– Väldigt bra. Både laget och stan har tagit hand om mig väl och välkomnat mig. Man märker att Vimmerby verkligen brinner för Vimmerby Hockey.

Har du någon personlig målsättning för säsongen?

– Det är klart att jag har. Men jag vill inte gå in på nummer och riskera att jinxa mig själv. Generellt vill jag göra det här till Vimmerby Hockeys bästa säsong någonsin och det har vi sagt som lag också. Det tycker jag är en bra målsättning och som lag gör vi hela tiden framsteg. Det ska bli sjukt kul att äntligen få visa vad vi går för.