Fornåå Svensson missnöjd med poängproduktionen: "Hoppats på mer"

Filip Fornåå Svensson värvades in med högt ställda förväntningar – både på sig själv och utifrån som tilltänkt spetsforward i Vimmerby Hockey. 19 poäng på 44 matcher är siffror som 27-åringen inte är nöjd med. – Jag hade hoppats kunna producera mer poäng framåt, säger han.

Filip Fornåå Svensson var het under försäsongen och inledde med att bli målskytt direkt i premiären hemma mot Troja-Ljungby. Men forwarden hade därefter svårt att få igång poängproduktionen på allvar i seriespelet och trots stort förtroende i både förstakedja och powerplay landade han in på nio mål och 19 poäng. Tredje bäst i Vimmerby Hockey bakom Johan Mörnsjö och Anton Carlsson, men själv hade Fornåå Svensson hoppats på mer.

– Jag hade förväntat mig lite fler poäng och mer offensiv uppsida. Det andra i spelet gick ändå rätt bra tycker jag, men jag hade velat producera mer poäng framåt för lagets bästa.

Vad säger du om säsongen i stort?

– Vi satte ett mål ganska tidigt om att göra den bästa säsongen någonsin i Vimmerby Hockey och det lyckades vi med vilket känns väldigt bra. Det var sjukt skönt att vinna mot Södertälje och slippa en ångestmatch i den sista omgången.

Öppen för att stanna

Filip Fornåå Svensson har personligen inte diskuterat en förlängning med Vimmerby Hockey.

– Vi får se vad de säger. I dagsläget är det ingenting som är klart men Pelle (Johansson) skulle prata med min agent de kommande veckorna. Jag hade nog varit öppen för att stanna och har trivts väldigt bra med laget och ledarstaben. Det är ett skönt gäng här med en bra kultur som är duktiga på att ta hand om oss nya spelare som kommer.