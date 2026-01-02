Fornåå Svensson tillbaka i målprotokollet: "Skönt för självförtroendet"

Första målet sedan den 16 november. Filip Fornåå Svensson är tillbaka på allvar efter skadan och hade bud på fler mål mot AIK. – Det är skönt att se pucken trilla in och bra för självförtroendet, men det är frustrerande att vi inte får mer utdelning när vi har så otroligt många lägen, säger forwarden.

Filip Fornåå Svensson har tagit klivet upp i förstakedjan tillsammans med Jakob Karlsson och Anton Carlsson i de senaste matcherna och mot AIK satte den kraftfulle forwarden sitt sjätte mål för säsongen. Han snappade upp en puck framför gästernas mål och sköt in 1-0 till VH.

– Det känns skönt och är något att bygga vidare på. Jag tycker att vår lina och hela laget gör en bra match och för det mesta är vi bättre än AIK, säger Fornåå Svensson.

"Tendens att spela på utsidan"

Ja, trots ett stort spelövertag i framförallt andra perioden plockade gästerna med sig alla tre poäng hem till Stockholm.

Filip Fornåå Svensson gör ett försök att analysera varför puckarna inte vill in för hemmalaget.

– Ibland har vi en tendens att spela lite på utsidan och ta skott utifrån. Det ser bra ut i statistiken men det blir inte så många mål om man inte har gubbar på mål och går på returerna. Vi behöver ha mer trafik framför kassen och gå mer på insidan, säger han.

Vad säger du om att spela med Anton och Jakob?

– Jag tycker att det går väldigt bra. Det är två sjukt skickliga passningsspelare och för mig handlar det om att hitta ytor och göra mig öppen och komma på insidan. Vi bygger på bra kemi idag och tycker att det kändes bra även mot Troja.

Härnäst väntar serietvåan Kalmar i en tuff hemmamatch på måndag.

– De är formstarka, det vet vi om. Ett offensivt starkt lag där vi behöver ta så mycket tid vi kan från deras skickliga spelare. Det ska bli roligt att ha dem i Tigerkulan och möta dem igen.