Tunga VH-avbräcken – forwardsduon missar nyckelmatchen: "Kommer sakna dem"

Fyra raka bortasegrar i ryggen. Men två bokstavligt talat tunga avbräck oroar inför bortamatchen mot Södertälje. VH tvingas klara sig utan både 100 kilo Arvid Caderoth (avstängd) och 98 kilo Filip Fornåå Svensson (skadad). – Vi kommer att sakna dem. Det är två bra och viktiga spelare för oss men jag är samtidigt exalterad över att få se Pärna och ”AP” (Adam Petersson) som får möjligheten, säger tränaren Eric Karlsson.

Den svaga bortastatistiken är ett minne blott. Vimmerby Hockey har radat upp segrar mot i tur och ordning Troja-Ljungby, Björklöven, Mora och Västerås och har plötsligt ett bättre poängsnitt borta än hemma.

– Fyra raka borta är starkt såklart, men det är oftast ni i medierna som pratar om sviter. Jag blev nästan chockad när jag hörde det själv. Det är klart att det är skillnad att spela borta och hemma men varje match lever sitt eget liv. Att tänka för stort i tabell, borta eller hemma ger oss ingenting, säger Eric Karlsson.

Sexpoängsmatch

Nu väntar den krisande nästjumbon Södertälje i en mycket viktig match i bottenstriden. En VH-seger skulle innebära att det skapas ett avstånd på hela sju poäng till negativ kvalplats. Förlust – och det är bara en pinne ner.

– Det blir en rolig match. Jag ska inte säga att det är en kniven mot strupen-match för dem men det är en viktig match både för dem och för oss med tanke på tabelläget. Det ska bli sjukt kul att komma upp dit och spela. Vi har jobbat mycket med känslan att vi kan vinna överallt och det tycker jag att vi har visat, framförallt nu på slutet. Jag hoppas att vi kan komma ut och få en matchbild som vi hade mot Västerås där vi tar tag i spelet utan puck men även gör det ganska okej i spelet med puck, säger VH-tränaren.

Tre av fyra kedjor förändras

Det är ett Vimmerby Hockey som tvingats kasta om en hel del i kedjorna eftersom de tunga pjäserna Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson missar matchen. Caderoth straffades med två matchers avstängning efter en brysk tackling mot Västerås medan Fornåå Svensson tvingades kliva av måndagens träning med en underkroppskada.

– Filip fick en smäll och är borta veckan ut, sedan får vi se.

I deras frånvaro får Martin Pärna och Adam Petersson chansen. Pärna går in i en kedja med Hugo Orrsten och Oscar Davidsson medan Petersson spelar tillsammans med Elliot Ekefjärd och Isac Andersson. Även förstakedjan påverkas då Kevin Wennström flyttas upp och spelar med Jakob Karlsson och Anton Carlsson.

– Pärna har en offensiv prägel och vi vill skapa förutsättningarna för den miljön medan ”AP” är mer en tvåvägsspelare. Nu får de möjligheten och det är upp till dem att ta den, säger Eric Karlsson.

"Bästa anfallsspelet hittills i år"

I ena powerplay-enheten går Martin Pärna och Kevin Wennström in som ersättare för Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson och formationen såg pigg ut under träningen.

– Det såg spännande ut och det är den enheten vi vill få ut mer av.

Eric Karlsson var nöjd med vad han fick se offensivt mot Västerås senast och hoppas på en lika gedigen prestation mot Södertälje.

– I anfallszon är det nog det bästa anfallsspelet som vi har visat upp hittills i år. Så det är kul, verkligen.