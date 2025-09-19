Målvaktsduellen i Vimmerby Hockey: "Vi höjer varandra"

Robin Christoffersson tycker att årets VH-trupp är bättre från start än fjolårets: "Det är många killar som har kommit in och visat upp sig tidigt. Jag tror att det kan bli riktigt bra". Foto: Rickard Johnston

Robin Christoffersson och Pontus Eltonius är två av Vimmerby Hockeys viktigaste spelare under säsongen och konkurrerar om en plats i målet. Foto: Rickard Johnston

I ödeskvalet i våras stod de på varsin sida. Nu konkurrerar målvakterna Robin Christoffersson och Pontus Eltonius om en plats i VH. – Vi har en bra relation. Så länge man funkar med varandra och pushar varandra så blir det ofta riktigt bra, säger Christoffersson.

Förra säsongen värvades Claes Endre in från Södertälje som tilltänkt förstemålvakt I VH, men det slutade med att Robin Christoffersson stod flest matcher i grundserien och vaktade målet i fem av sju kvalmatcher mot Tingsryd.

I motståndarkassen? Pontus Eltonius.

"Bra tävling mellan oss"

Endre fick inget nytt kontrakt i Vimmerby Hockey och som ersättare värvades just Eltonius in. Nu är det han och Robin Christoffersson som gör upp om platsen i målet. Under försäsongen har duon delat på ansvaret och mycket talar för att det kommer se likadant ut under säsongen. Tränaren Eric Karlsson har ingen uttalad förstemålvakt och ser dem som två fullgoda alternativ.

Hur ser ni själva på konkurrenssituationen?

– Det kommer att bli många tuffa matcher under en säsong när vi är tippade i botten. Då gäller det att ha två bra målvakter som man kan variera mellan. När ”Robban” spelar bra måste jag spela bra och vi höjer varandra. Det krävs två bra målvakter för att vi ska göra en bra säsong, säger Pontus Eltonius.

– Det känns bra och är bra tävling mellan oss på både träning och match. Det gäller att vi spelar med varandra och med laget för att vi ska klara säsongen bra och det tycker jag att vi har kommit in i väldigt bra så här långt, säger Robin Christoffersson.

Annons:

Hårt matchande i Tingsryd

För Pontus Eltonius blir det en ny situation efter att ha varit uttalad etta i Tingsryd under fjolårssäsongen och startat 35 av 52 matcher i grundserien och spelat samtliga i kvalserien.

– Det var rätt hårt matchande och när man spelar så mycket krävs det att man har en hög lägstanivå. Det är utmanande och jag tror att det kan vara nyttigt för min del att variera lite mer för att känna sig fräsch och på topp i varje match.

Kan det vara en fördel att inte ha en given förstamålvakt?

– Absolut. Det finns både för-och nackdelar, men så länge man pushar varandra så blir det ofta bra. Det känns som att vi har kommit in i det bra så här långt och det är bara att fortsätta, säger Robin Christoffersson.

– Jo, jag håller med. Det handlar om att stötta varandra samtidigt som man själv såklart vill spela. Jag tycker att vi har en nyttig konkurrenssituation i laget, säger Eltonius.

Hur upplever du skillnaderna mellan Vimmerby Hockey och Tingsryd?

– Jag har haft en bra känsla från start. Nivån på träningarna har känts betydligt högre och hur vi tränar är ett steg upp från Tingsryd. Sen trivs jag jättebra i stan också. Det är bra grabbar som varit här länge och som har tagit hand om mig.

"Tror stenhårt på en vinst"

I fredagens premiär väntar Troja-Ljungby som VH mött två gånger om på försäsongen och förlorat båda matcherna.

– Vi har gjort bra insatser till stora delar. Jag tycker att vi har fört matcherna mot dem och har en bra känsla, säger Eltonius och får medhåll av sin målvaktskollega.

– Det är ett lag som vi ska kunna ha bakom oss i tabellen.

När Robin Christoffersson jämför årets trupp med fjolårets tycker han att VH har tagit ett kliv upp.

– Från start har vi ett bättre lag i år. Vi har lite mer tyngd och lite större killar. Ifjol hade vi en ganska tunn trupp jämfört med många andra lag och i år känns det som att det är tvärtom. Vi har tappat några namn men det är många killar som har kommit in och visat upp sig tidigt. Jag tror att det kan bli riktigt bra. Vi har flera stabila spelare och många som vill framåt också.

Till sist, hur går det i premiären mot Troja-Ljungby?

Robin: Vinst. Siffror vet jag inte, men vi vinner.

Pontus: Jag tror stenhårt på en vinst.