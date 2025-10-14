Oväntade valet: Christoffersson startar mot Södertälje

Pontus Eltonius var en levande vägg i hemmasegern mot Nybro. Ändå vilas han mot Södertälje när Robin Christoffersson får chansen efter pappaledigheten. – Robin är redo och taggad och har sett väldigt bra ut på träningarna, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Tredje raka hemmamatchen väntar Vimmerby Hockey när Södertälje kommer på besök. Ett motståndarlag som förvänta tillhöra toppen men som fått en tung start och bara är tia i tabellen på tio poäng.

– Vi ska gå ut och följa upp det vi gjorde bra mot Nybro. Vara konsekventa i det vi gör på isen, säger Eric Karlsson.

"Sett väldigt bra ut"

Det vinnande laget lämnas intakt frånsett målvaktspositionen. Trots en hållen nolla och storspel senast får Pontus Eltonius kliva åt sidan. Robin Christoffersson som nyligen är tillbaka från en kortare pappaledighet tar platsen mellan stolparna.

– Robin har sett väldigt bra ut på träningarna och behöver komma in i matchspel igen. Annars är vi nöjda med kedjorna. Både jag och Stefan (Fredriksson) är mycket för att inte ändra speciellt mycket utan vill gärna behålla block. Det har ändå blivit en del naturliga förändringar när Davidsson (Oscar) kom in och när vi inte riktigt fått den utdelning vi önskat.

Är du nöjd med utväxlingen av att få in Anton Carlsson i förstakedjan?

– Det tycker jag. De gör två mål senast och vi har fått in en dimension till på något sätt samtidigt som vi har en bra balans i de andra kedjorna.