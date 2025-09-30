VH PLOCKAR IN LÅN FRÅN SHL-KLUBB

Vimmerby Hockey förstärker truppen fyra omgångar in på Hockeyallsvenskan. Men det är inte någon mer back. I stället är det en forward från SHL:s krisklubb HV71.

Det rör sig om den Örebrofostrade och juniorlandslagsmeriterade centern Oscar Davidsson. 19-åringen tillhör HV71:s organisation och gjorde 16 framträdanden för SHL-laget den gångna säsongen.

Hittills i år har det inte blivit någon speltid i Jönköpingslaget. Däremot har han gjort åtta poäng på sex matcher med HV:s J20-lag.

Nu står det klart att Oscar Davidsson ansluter på lån till Vimmerby Hockey. Lånet gäller tills vidare. HV71 har kommunicerat detta men ännu inte Vimmerby själva.

– Det är bra att Oscar får fortsätta spela seniorhockey för hans utveckling och där är Vimmerby en bra plats. Vi har möjlighet att kalla tillbaka Oscar om behov skulle uppstå, säger HV:s GM Björn Liljander.

Han gjorde sitt första träningspass med Vimmerby nu i förmiddags.