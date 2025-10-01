Davidsson debuterade: "Kul att spela mot män"

Oscar Davidsson gjorde debut för Vimmerby i förlustmatchen mot Karlskoga. Foto: Rickard Johnston

Det blev en del SHL-framträdanden förra säsongen. I år har speltiden i HV71 lyst med sin frånvaro. Därför är Oscar Davidsson nu i Vimmerby. – Det är kul att få spela mot män, säger forwarden efter VH-debuten.

Minst nöjd var han förstås med resultatet. Det blev en hedersam 2-3-förlust mot BIK Karlskoga i hans första match i den svartgula tröjan.

– Det är svinkul att komma hit, men synd att vi börjar spela hockey när 40 minuter har gått. Sista 20 är riktigt bra, men de andra 40 behöver bli bättre, säger Oscar Davidsson.

Vad händer första 40?

– Vi står på hälarna. De (Karlskoga) kommer ut riktigt starkt, men nästa match behöver vi ta tag i det från start och helst här på hemmaplan.

"Bra för min utveckling att möta män"

Oscar Davidsson, som mestadels lirat J20 den här säsongen, tycker det är kul att spela seniorhockey igen.

– Det är lite annorlunda. Det går fortare och är starkare killar man möter. Det är roligt att möta män och bra för min utveckling att få börja spela mot män, så det känns svinbra. Det är jättekul att vara här.

HV71-lånet inledde tillsammans med Marcus Limpar Lantz och Emil Ekholm, men avslutade matchen tillsammans med Jakob Karlsson och tvåmålsskytten Anton Carlsson. Totalt blev det drygt nio minuters istid för 20-åringen.

– Det är bara kul att få spela. Det gick bra med Limpar också, men det gick väl bättre för mig också i tredje, precis som för laget.

Rakt in i ett nytt lag

Davidsson gjorde sin första träning med laget under tisdagen.

– Det är lika bra att komma rakt in i det och få möta bra lag direkt. Det är alltid svårt att komma in i det så här, men killarna gör det lätt för mig. Det är en bra grupp.

Hur är du som spelare?

– Jag vill vara en pålitlig tvåvägsspelare som levererar både defensivt och offensivt.

Vilka är skillnaderna mot HV71?

– SHL generellt är väl lite mer struktur. Själva Vimmerby känns som en liten men familjär förening. I HV kan man se någon på kansliet som man inte känner igen, men här ser man samma folk hela tiden.

"Den kedjan var jäkligt bra"

VH-tränaren Eric Karlsson beskrev Oscar Davidssons debut i ganska positiva ordalag.

– Han fick till sig att han skulle spela fysiskt och vara stark på pucken. Han försökte, men vi som lag kom inte in i forechecken riktigt. Vi gjorde en justering inför tredje och jag tyckte kedjan med Jakob (Karlsson), Anton (Carlsson) och Oscar (Davidsson) var jäkligt bra.