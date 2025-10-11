Eltonius stoppade allt mot Nybro: "Riktigt bra match"

Första nollan för säsongen. Pontus Eltonius stoppade alla Nybros försök. – Otroligt skönt. Vi gör en riktigt bra match över 60 minuter och jag får den hjälp jag behöver av försvaret, säger målvakten.

Det blev en lite lurig match för Pontus Eltonius mot Nybro. Målvakten hade inte så våldsamt mycket att göra i de två första perioderna utöver ett farligt powerplay.

– De får lite tryck där men jag vet var lägena och skotten kommer. Vi hade scoutat det innan och det kändes rätt tryggt även om det blev mycket tid i egen zon, säger Eltonius.

Seger mot sin gamla klubb

Efter två hyfsat lugna perioder fick målvakten desto mer att göra i tredje perioden. Nybro kom ut starkt och satte in en kraftig forcering från start. Chanserna avlöste varandra men varje gång stod Eltonius i vägen. Skott från backposition, styrningar, inbrytningar – Nybro försökte med allt men VH-målvakten höll tätt.

– Vi visste att de skulle trycka på men jag tycker ändå att vi gör det bra. Vi håller ihop försvaret och det blir inte riktigt de farliga lägena vilket gör det enklare för mig, säger målvakten.

Nåja, vi som såg matchen kan konstatera att Eltonius svarade för en rad svettiga räddningar i tredje perioden. När slutsignalen gick kunde han sträcka armarna i skyn efter VH:s första hemmaseger.

– Jätteskönt. Särskilt mot Nybro där jag har spelat tidigare, det blev lite speciellt.

Säsongens första nolla dessutom?

– Det är alltid skönt, men framförallt är det vinsten som betyder något. Det hade inte gjort så mycket att släppa in ett mål i slutet. Nollan är bara en bonus.

Fick smäll mot huvudet

I tredje perioden fick Eltonius en otäck smäll mot huvudet men reste sig snabbt.

– Jag försökte dra bort huvudet i sista stund på deras inbrytning och han slog till i nacken. Det blev omskakande först men släppte rätt fort.

Med tanke på att Robin Christoffersson är pappaledig har det blivit många matcher för Eltonius på kort tid.

– Visst är det lite påfrestande, så man får tänka ett steg längre hur man tränar och återhämtar sig. Men jag är van att spela många matcher och det är något jag vill göra, säger målvakten.