Tränaren förtegen om anledningen till avhoppet: "Kan hålla det internt"

Säsongen har precis börjat. Nu, två matcher in i seriespelet, väljer Virserums SGF:s huvudtränare Wictor Holmberg att lämna klubben med omedelbar verkan.

Division 3-klubben Virserums SGF basunerade ut ett chockbesked på onsdagseftermiddagen om att de går skilda vägar med huvudtränaren Wictor Holmberg.

Samarbetet avslutas omgående och beslutet beskrivs vara grundat i att Wictor Holmberg och föreningen har olika visioner kring framtida inriktning och utveckling.

"Inget jag kommer kommentera"

Huvudpersonen själv ger nu sin syn till det plötsliga och överraskande avhoppet när säsongen är i sin linda.

– Jag har under ett tag känt att det inte har känts bra. Det handlar inte om det sportsliga utan saker och ting runt omkring. Vi har väldigt olika syn på saker på ting och det har gjort att jag har känt mig omotiverad och att jag inte kan ge grabbarna rätt förutsättningar för att vinna matcherna och göra ett bra jobb. Då finns det ingen anledning för mig att fortsätta, säger Wictor Holmberg.

Ni har olika syn på saker och ting, vad handlar det om?

– Det är inget jag kommer kommentera och det tror jag inte heller klubben gör. Det är vad det är och jag har tagit ett beslut. Jag pratade med styrelsen i går och vi är överens. Jag känner att det är lika bra att göra det här nu än att det ska eskalera och att det blir osämja i framtiden. Jag har mitt sätt att jobba och vad jag tror är rätt och de har sitt sätt, vilket jag köper helt och hållet. De ska driva det på ett sånt sätt som de tror på, men det är inget som jag kan stå bakom och därför valde jag att göra så här. Det tråkiga i allt är att jag lämnar laget och det är ett lag som jag verkligen tror på. På pappret är det ett topplag.

"Kan hålla det internt"

Efter förra säsongen slut förlängdes Wictor Holmbergs avtal över den här säsongen. Han blev då även sportchef.

Är beslutet kopplat till din roll som tränare eller sportchef?

– Sportchef var jag väl egentligen i somras och fram till att laget gick på is. Sedan har jag väl släppt den biten bara för att kunna fokusera fullt på hockeyn. Det är andra saker runt omkring där jag känner att jag inte kan jobba så här.

Handlar det om att du vill förstärka truppen och att klubben sätter stopp för det?

– Nej, det ska jag inte påstå. Jag har ändå fått en budget, förhållit mig till budgeten och fått ihop ett bra lag så där hade jag väl inga planer på att förändra någonting. Det är mycket annat, men jag vill som sagt inte gå in på detaljer. Då blir det bara massa pajkastning och det vill jag inte vara med om.

Du känner inte att du vill lägga korten på bordet i det här skedet?

– Jag tycker inte att det finns någon anledning till det. Vi kan hålla det internt i föreningen då vi vet var vi har varandra.

"Har ändå bitit ihop"

Wictor Holmberg berättar att beslutet har växt fram under försäsongen och början av seriespelet.

– Jag har ändå bitit ihop och försökt ge det en ärlig chans för grabbarnas skull. När jag känner att det går ut över dem och jag inte kan vara så pass bra som jag kan så finns det ingen anledning för mig att stanna kvar. Det hämmar spelarna och de får inte rätt förutsättningar, då är det inte rättvist mot mig själv, spelarna eller föreningen.

Virserum har spelat två matcher och står just nu utan tränare.

– Jag hoppas verkligen att de hittar någon och vänder trenden och att det kan komma något positivt ur det. Det är jag ganska säker på att det gör.

"Slutar inte med hockeyn"

Holmberg håller med på att spelarna hamnar i en konstig situation nu när han lämnar tränaruppdraget efter två spelade matcher.

– Det är klart att det blir det. Det hade varit skillnad om en tränare hade fått sparken, då är det någonstans något som är helt nödvändigt. Jag pratade med laget i går och de jag pratade med förstår mig. Jag var tydlig mot dem om att det inte är något gentemot er utan det är andra.

Mot klubben?

– Ja, det kan man säga. Vi har olika syn på saker och ting. Det händer titt som tätt och det är inget konstigt i sig.

Vad händer nu?

– Jag slutar inte med hockeyn, men jag slutar i Virserums SGF. Nu i början av en säsong hittar man inga jobb utan det får ta den tid det tar. Dyker det upp något som funkar med jobb och familj, då är det såklart intressant. Hockey vill jag hålla på med.