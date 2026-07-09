LISTA: Dessa 36 seniorer avancerade till finaldagen i dag

Tobias Wigeborn från Alingsås MK visade framfötterna och gick vidare till finaldagen efter två raka heatsegrar.
Foto: Stefan Härnström
Tobias Wigeborn (Alingsås MK), Johan Karlsson (Vimmerby MS), Kim Larsson (Jungnerligans RC), Jimmie Österberg (MK Team Westom) och Markus Hansson (Karlskrona AK) visade prov på skicklig körning under torsdagens kvaltävling i Semesterracet och säkrade sina finalbiljetter efter två raka sjupoängare.
Ytterligare nio förare, däribland Vimmerby MS-förarna Melwin Mattisson och Dennis Frosthed, gick till finaldagen med tolv poäng som betyder en förstaplats och en andraplats.
Vimmerby MS-föraren Ludvig Fransson, elva poäng efter två heat, säkrade finalbiljetten med en heatseger i tredje heatet. Även Jesper Sundström från Jungnerligans RC och Jonas Berneros från SIlverdalens MSK noterades för heatsegrar i tredje omgången och gick vidare.
Theo Thörnqvist från Vimmerby MS tog tolv poäng på tre heat och klarade kvalgränsen med liten marginal.
Följande seniorer är vidare till finaldagen från torsdagen:
Tobias Wigeborn, Alingsås MK
Johan Karlsson, Vimmerby MS
Kim Larsson, Jungnerligans RC
Jimmie Österberg, MK Team Westom
Markus Hansson, Karlskrona AK
Victor Skoog, SMK Eda
Thom Wikvist, MK Ran
Niklas Sääw, SMK Valdemarsvik
Melwin Mattisson, Vimmerby MS
Patrik Petersson, Ydre MK
Dennis Frosthed, Vimmerby MS
Andreas Rönnlöf, Skepptuna MK
Rasmus Jernberg, Malungs MK
Joakim Persson, Tidaholms MK
Ludvig Fransson, Vimmerby MS
Mats Andersson, MK Kinda
Jesper Sundström, Jungnerligans RC
Dennis Lundberg, Gestrike RT
Anton Areskoug, Tomelilla MK
Oskar Sandström, Jönköpings MK
Linus Kvist, Lessebo MK
Tobias Svärd, MK Orion
Torny Holst, Eksjö FRC
Ulf Eriksson, Oskarshamns RRC
Jonas Berneros, Silverdalens MSK
Tobias Oravamäki, Gestrike RT
Hugo Verner, Ryds MK
Oliwer Lidman, Hallsbergs MK
Marcus Åhman, MK Ran
Johan Saarela, Degerfors RC
Tom Edvardsson, Christianstads RC
David Johansson, Lessebo MK
Mattias Sjögren, Tidaholms MK
Martin Johansson, SMK Motala Bil
Theo Thörnqvist, Vimmerby MS
David Ståhl, Orust BSK