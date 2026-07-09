LISTA: Dessa 36 seniorer avancerade till finaldagen i dag

Tobias Wigeborn från Alingsås MK visade framfötterna och gick vidare till finaldagen efter två raka heatsegrar. Foto: Stefan Härnström

Den tredje dagen med kvalifikationer i Semesterracet kan läggas till handlingarna. Nedan listas samtliga seniorer som avancerade till finaldagen på lördag.

Tobias Wigeborn (Alingsås MK), Johan Karlsson (Vimmerby MS), Kim Larsson (Jungnerligans RC), Jimmie Österberg (MK Team Westom) och Markus Hansson (Karlskrona AK) visade prov på skicklig körning under torsdagens kvaltävling i Semesterracet och säkrade sina finalbiljetter efter två raka sjupoängare.

Ytterligare nio förare, däribland Vimmerby MS-förarna Melwin Mattisson och Dennis Frosthed, gick till finaldagen med tolv poäng som betyder en förstaplats och en andraplats.

Vimmerby MS-föraren Ludvig Fransson, elva poäng efter två heat, säkrade finalbiljetten med en heatseger i tredje heatet. Även Jesper Sundström från Jungnerligans RC och Jonas Berneros från SIlverdalens MSK noterades för heatsegrar i tredje omgången och gick vidare.

Theo Thörnqvist från Vimmerby MS tog tolv poäng på tre heat och klarade kvalgränsen med liten marginal.

Följande seniorer är vidare till finaldagen från torsdagen:

Tobias Wigeborn, Alingsås MK

Johan Karlsson, Vimmerby MS

Kim Larsson, Jungnerligans RC

Jimmie Österberg, MK Team Westom

Markus Hansson, Karlskrona AK

Victor Skoog, SMK Eda

Thom Wikvist, MK Ran

Niklas Sääw, SMK Valdemarsvik

Melwin Mattisson, Vimmerby MS

Patrik Petersson, Ydre MK

Dennis Frosthed, Vimmerby MS

Andreas Rönnlöf, Skepptuna MK

Rasmus Jernberg, Malungs MK

Joakim Persson, Tidaholms MK

Ludvig Fransson, Vimmerby MS

Mats Andersson, MK Kinda

Jesper Sundström, Jungnerligans RC

Dennis Lundberg, Gestrike RT

Anton Areskoug, Tomelilla MK

Oskar Sandström, Jönköpings MK

Linus Kvist, Lessebo MK

Tobias Svärd, MK Orion

Torny Holst, Eksjö FRC

Ulf Eriksson, Oskarshamns RRC

Jonas Berneros, Silverdalens MSK

Tobias Oravamäki, Gestrike RT

Hugo Verner, Ryds MK

Oliwer Lidman, Hallsbergs MK

Marcus Åhman, MK Ran

Johan Saarela, Degerfors RC

Tom Edvardsson, Christianstads RC

David Johansson, Lessebo MK

Mattias Sjögren, Tidaholms MK

Martin Johansson, SMK Motala Bil

Theo Thörnqvist, Vimmerby MS

David Ståhl, Orust BSK