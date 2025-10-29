29 oktober 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

VIDEO: Mörnsjö låg bakom kvitteringen:

VH-jubel efter det viktiga kvitteringsmålet till 1-1 mot Mora. Foto: Rickard Johnston

VIDEO: Mörnsjö låg bakom kvitteringen: "Kul att vara inblandad"

ISHOCKEY 29 oktober 2025 22.31

Johan Mörnsjö låg bakom det viktiga kvitteringsmålet mot Mora. Först täckte han skott i egen zon – sedan spelade han vackert fram Marcus Limpar Lantz till 1-1 i samma byte. 

Annons:

Här kan du se vad Johan Mörnsjö har att säga efter 2-1-segern mot Mora.

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

27-årig forward presenterad av VH: "Snabbhet och grym inställning"
Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt