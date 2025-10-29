VIDEO: Mörnsjö låg bakom kvitteringen: "Kul att vara inblandad"

Annons:
VH-jubel efter det viktiga kvitteringsmålet till 1-1 mot Mora.
Foto: Rickard Johnston
Johan Mörnsjö låg bakom det viktiga kvitteringsmålet mot Mora. Först täckte han skott i egen zon – sedan spelade han vackert fram Marcus Limpar Lantz till 1-1 i samma byte.
Här kan du se vad Johan Mörnsjö har att säga efter 2-1-segern mot Mora.
Rickard Johnston
rickard.johnston@dagensvimmerby.se
076 616 56 14
