Poängkungen jagas av andra klubbar: "Trivs bra här"

Johan Mörnsjö avslutade säsongen med poäng i sex raka matcher och vann både mål- och poängligan i Vimmerby Hockey. Räkna med att 28-åringen har blickarna på sig. – Det finns lite intresse, men Vimmerby är helt klart ett alternativ. Jag trivs bra här, säger forwarden om framtiden.

Johan Mörnsjö hade tre raka säsonger i Hockeyallsvenskan bakom sig med Östersund när han värvades till Vimmerby Hockey i somras. Efter 16 mål och totalt 29 poäng under 2023/2024 hade forwarden en tyngre fjolårssäsong och mäktade bara med sex mål på 50 omgångar.

Inte heller i VH fick han någon flygande start.

– Jag kom från en ganska svag säsong och det är inte bara att ställa om från det.b Det var lite trögstartat, både för mig personligen och egentligen för hela laget. Vi hade en startsträcka i många delar av spelet som vi hittade mer och mer. Då blir det också lättare att skapa chanser framåt.

Avslutade starkt

För Johan Mörnsjö började poängen rilla in i november och från och med mitten av januari har han levererat på en jämn och hög nivå. Forwarden var starkt bidragande till VH:s fina avslutning på säsongen med åtta mål och 13 poäng på de avslutande 16 matcherna. Han vann interna poängligan på 31 poäng (13+18) och gjorde sin poängmässigt bästa säsong hittills i Hockeyallsvenskan.

– Det har känts helt okej och är alltid roligt att bidra. Det är en sådan spelare jag vill och försöker vara. Efter en sämre säsong känns det skönt att bevisa för mig själv att jag kan hålla en högre nivå och fortfarande utvecklas. Det finns annat än bara poäng också som spelet utan puck och defensiven och där tycker jag att jag har tagit steg, säger Mörnsjö.

Framgångarna har inte gått obemärkt förbi och snabbskrinnaren från Grums bekräftar att andra klubbar har hört av sig.

– Det finns lite intresse och jag ska prata mer med agenten och landa lite. Vimmerby är helt klart ett alternativ. Jag trivs bra här.

"Lägger ner lite extra tid"

Johan Mörnsjö spelade samtliga 52 omgångar och kännetecknas av en seriös inställning både på och utanför isen. Trots att han är huvudet kortare än många av sina motståndare är han svårfångad längs sargerna och stark i kroppen.

– Jag lägger ner lite extra tid då och då och genom åren har man lärt sig vad han behöver för att kunna prestera som bäst. Det är småsakerna som kan göra skillnad, säger Mörnsjö och fortsätter:

– Att hantera större spelare är något jag fått lära mig och jag behöver vrida och vända för att få ut maximalt av mitt spel.

Och du har hållit dig skadefri genom hela säsongen?

– Ja, peppar peppar. Det är jag tacksam över.