Mörnsjö med mål för tredje raka matchen: "Bara vinsterna som räknas"

Johan Mörnsjö blev målskytt för tredje matchen i följd. Foto: Simon Henriksson

För tredje matchen i rad gjorde Johan Mörnsjö mål. VH-forwarden var också en stolpträff från att bli tvåmålsskytt. – Alltid kul att göra mål och försöka hjälpa laget, men nu är det bara vinsterna som räknas, säger han.

Johan Mörnsjö toppar den interna poängligan och har visat fin form de senaste omgångarna. Hemma mot Almtuna IS svarade för Mörnsjö för en balja och hade också ett finfint läge för att bli tvåmålsskytt.

Men det skottet stannade i stolpen.

Det här är tredje matchen i rad du nätar. Kan du bli den målskytt Vimmerby har saknat nu på slutet?

– Det är alltid kul att göra mål och försöka hjälpa laget, men nu är det bara vinsterna som räknas.

Han fick också slå en av alla straffar som sköts under avgörandet. Den missade han.

– Jag kommer knappt ihåg, men jag försökte få honom ur balans och lyckas med det. Sedan tappar jag pucken. Det är sånt som händer, säger han.

"Jättedålig start"

Just straffläggningen var förstås sur att torska.

– Det kunde ha gått hur som helst, det är som det är. Det avgörs på små marginaler.

Hur ser du på att det blir en poäng här?

– Det är starkt av oss att ta en poäng. Vi hade en jättedålig start, men jobbar oss in i det och får momentum. Vi har mycket stolpträffar, men de räknas inte.

"Bara att rannsaka sig själv"

Den egna insatsen var inte Mörnsjö direkt nöjd med.

– Sådär. Alla har en dålig start, men vår kedja jobbar väl oss in i det mer och mer och får mer anfallsspel. Det handlar bara om att starta bättre nu i morgon. Det är bara att rannsaka sig själv, glömma det här och fokusera på nästa.

Vad säger du om det som sker på slutet här?

– Han åker och gör gester mot oss. Det tycker inte vi är okej och då är det klart att vi markerar.