Matchhjälten Mörnsjö: "Starkt att komma tillbaka"

Efter två raka hemmaförluster klev Johan Mörnsjö fram. 1.21 in i förlängningen mot Västerås skickade han in 4-3-pucken och bonuspoängen till VH. – Skönt att avgöra och bra för oss mentalt. Nu kan vi rida på det här och så är det bara att fortsätta, säger matchhjälten.

Johan Mörnsjö har bildat en stark tredjeformation med Marcus Limpar Lantz och Emil Ekholm och visat fin form de senaste veckorna. Mot Västerås hade kedjan lite svårare att få till något etablerat spel.

– Vi hade en lite trevande start men jag tycker att vi jobbade oss in i matchen. Det var okej, men vi kan bättre, säger Mörnsjö.

"Skönt för hemmapubliken"

Efter att VH hämtat upp 1-3-underläge till 3-3 väntade förlängning. Västerås pressade hårt inledningsvis och till slut lyckades VH få tag i pucken och göra ett byte. Ut med Kevin Wennström och Marcus Limpar Lantz och in med Hugo Orrsten och Johan Mörnsjö. Bara sekunder senare satt 4-3-pucken bakom Rasmus Korhonen.

– Jag kommer från ett byte och ser att Hugo har bra fart. Vi kommer två mot en och han lägger över pucken. Skottet är väl sådär men den gick in och det är det viktigaste, säger matchvinnaren.

Hur viktig var segern?

– Klart det är starkt. Vi fick ett par mål emot oss i viktiga lägen men det är bra gjort att komma tillbaka i tredje perioden och ännu starkare att vinna i övertiden. Det är skönt både för hemmapubliken och bra för oss mentalt efter att ha förlorat två på hemmaplan.