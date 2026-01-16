Mörnsjö bröt måltorkan och avgjorde bottenmötet: "Gick den här gången"

Glädjen var stor i VH-lägret efter Johan Mörnsjös 4–3-avgörande 1.34 in i förlängningen. Foto: Rickard Johnston

Efter en seger på de tio senaste matcherna fick Vimmerby Hockey återigen jubla i kväll. Det blev seger med 4–3 mot Västerås IK efter förlängning. Johan Mörnsjö fixade bonuspoängen med en tjusig action och dragning framför mål.

Vimmerby Hockey har gått igenom en tuff resultatmässig tid med nio förluster på tio matcher och dragits in i bottenstriden på allvar.

Inför kvällens omgång stod de tre sämst placerade lagen – Västerås, Vimmerby och Troja-Ljungby – på 35 poäng. Viktiga poäng stod på spel i mötet mellan Vimmerby och Västerås i VBO Arena.

Vimmerby tappade en 3–1-ledning till 3–3 och gästernas kvittering kom med drygt fem minuter kvar att spela.

Matchen gick förlängningen och Vimmerby tog hand om bonuspoängen. Johan Mörnsjö klev, precis som senast lagen möttes i Vimmerby, fram som matchvinnare i förlängningen.

– Vi hade bra spel i tre mot tre-spelet. Det var bra snurr och bra screen av Nick (Bochen) innan målet. Jag får pucken och försöker bara hänga dit den. Nick lyckas peta till pucken och jag blir fri framför mål. Det är bara att försöka göra målvakten och det gick den här gången, säger Johan Mörnsjö.

"Ska bygga vidare på detta"

Vimmerby gjorde en på det stora hela bra match och bröt den negativa trenden.

– Jag tycker att vi börjar bra, sedan tappar vi lite och de får momentum. Vi kommer tillbaka i slutet av sista perioden, men det är starkt av oss att vinna. Det var precis vad vi behövde mentalt som grupp och nu ska vi bygga vidare på detta.

Hur ser du på att vi vinner efter att ha tappat en tvåmålsledning?

– Jag tycker att vi håller ett ganska bra lugn ändå trots att de går ikapp. Sedan är det bara vilja och starkt att vinna där i slutet.

Hur har den mentala biten varit efter en period med många förluster?

– Det är klart att det har varit en tuff period med mycket snack. Det är bara att komma hit varje dag och bearbeta det vi kan göra bättre och fortsätta därifrån.

Hur ser du på betydelsen av segern och att den kommer mot en bottenkonkurrent?

– Det är såklart jätteviktigt. Starkt att vinna mentalt. Vi får bygga vidare på detta och se till att vinna nästa match.

Måltorkan bruten

Johan Mörnsjö bröt sin egen måltorka som har varat sedan den 5 december.

– Det var några matcher sedan. Det var skönt och bra för självförtroendet att göra mål. Jag får se till att nästa period blir kortare.

Vimmerby kliver i och med förlängningssegern upp på 37 poäng, en poäng före nya jumbon Västerås IK eftersom Troja-Ljungby nollade MoDo Hockey med 3–0 på hemmais. Vimmerby är nästjumbo och Västerås jumbo.