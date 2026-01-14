Poängkungen om måltorkan: "Klart det sätter sig"

Vimmerby Hockey har bara gjort 13 mål de senaste tio matcherna. Själv har Johan Mörnsjö, som toppar lagets interna poängliga, inte nätat sedan den 5 december. – Klart det sätter sig. Vi måste ta vara på lägena, säger snabbskrinnaren inför matchen mot sin gamla klubb Östersund.

Johan Mörnsjö har varit en av Vimmerby Hockeys bästa spelare under säsongen med sin fart och energi och med fem mål och 13 assist är han lagets främsta poänggörare.

– Det har känts helt okej. Sedan har vi inte riktigt haft slutspelet för att få ut maximalt av laget. Vi behöver få till bättre spel med pucken och driv på mål, säger forwarden.

"Fick inte fast dem"

Han värvades till VH inför säsongen efter att ha tillbringat fyra säsonger i Östersund. På onsdag ställs han mot sin gamla klubb för tredje gången. De två tidigare matcherna har slutat med förluster.

– Det var lite speciellt att möta dem däruppe första gången men det är så hockeyn är. Det är bara att vänja sig. Vi gjorde inte vår bästa insats borta och de ägde matchen hela tiden och vi fick inte fast dem. Här hemma gjorde vi det okej och borde ha fått med oss poäng, säger Mörnsjö.

Hur frustrerande är det som spelare när ni har missat så många chanser?

– Klart det sätter sig. Det är som det har varit hela säsongen och vi måste hitta det lilla sista. Vi måste spela enkelt när vi kan men även ha bättre puckkontroll och ta vara på chanserna vi får att attackera. Tar vi oss in framför mål så kommer målen komma.