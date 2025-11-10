10 november 2025
VH ville värva SSK-floppen – fick nej:

Vimmerby Hockey ville värva Mitch Lewandowski från Södertälje, men amerikanen tackade nej.

VH ville värva SSK-floppen – fick nej: "Intresset var inte ömsesidigt"

ISHOCKEY 10 november 2025 17.15

Vimmerby Hockey är på jakt efter offensiv förstärkning. Klubben ville värva Södertäljes Mitch Lewandowski – men fick nej tack till svar.
– Vi har tittat upp honom men intresset var inte ömsesidigt, säger sportchefen Pelle Johansson.

Det var i lördags som Johan Svensson, även kallad MrMadhawk, kom med uppgifterna om att Vimmerby Hockey försökt sig på en värvning av Mitchell Lewandowski från Södertälje. Amerikanen var en tilltänkt spetsvärvning till SSK inför säsongen men har floppat med bara tre poäng på elva matcher och totalt -8. Han har dessutom ställts utanför truppen i flera matcher.

Nu bekräftar VH:s sportchef Pelle Johansson att klubben har varit i kontakt med Lewandowski.

– Vi har absolut tittat upp honom. Men intresset var inte ömsesidigt från hans sida så vi la ner det, säger han.

Något annat nytt på värvningsfronten?

– Nej, det har inte hänt någonting egentligen. Det är inte så många namn som florerar just nu så jag tror att vi behöver vara lite kalla, sen får man se.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

