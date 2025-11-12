SUPERSKRÄLLEN: VH BESEGRADE SERIELEDAREN PÅ BORTAIS

Tabelljumbon Vimmerby Hockey borta mot seriens suverän Björklöven. Det kunde väl bara sluta på ett sätt? Knappast. VH visade ingen som helst respekt och vann fullt rättvist med 3-1 efter säsongens bästa insats.

Det dröjde bara en dryg minut innan kaptenen Jakob Karlsson visades ut för tripping i offensiv zon. Liam Dower Nilsson var nära i det efterföljande powerplay-spelet men stolpen räddade VH den gången. Vimmerby Hockey inledde matchen piggt och ledde skotten med 6-0 efter nio minuter spel. Arvid Caderoth höll på att trycka in 0-1 på en retur men fick inte pucken på mål. Istället var det Dower Nilsson som skulle få revansch på sin stolpträff genom en snygg aktion där Björklövens skyttekung kyligt rundade Pontus Eltonius och petade in ledningsmålet.

Två snarlika mål

I andra perioden fick VH tidigt chansen att spela powerplay och skapade ett finfint läge att kvittera, men skottet från nära håll räddades. Vimmerby fortsatte att imponera spelmässigt och tryckte långa stunder ner serieledaren, men utan att skapa de riktigt heta möjligheterna. Efter drygt halva matchen lyckades Elliot Ekefjärd styra kvitteringspucken på Arvid Hurtigs skott från blålinjen, och med bara 36 sekunder kvar av perioden tog VH ledningen på ett snarlikt sätt. Hurtig sköt från blå på nytt och den här gången var det Kevin Wennström som styrde in pucken.

Lindgren klev fram direkt

Ledning inför tredje perioden alltså och frågan var om VH skulle orka stå emot en förmodad anstormning från Björklöven. Då klev Elias Lindgren in i handlingarna på allvar. Nyförvärvet fick pucken från backkollegan William Alftberg. tog några skär in från vänsterkanten i offensiv zon och pricksköt in 1-3. Ett enormt viktigt mål för VH när matchen stod och vägde.

Björklöven försökte forcera för att få in reduceringsmål men Vimmerby Hockey försvarade sig bra samtidigt som Pontus Eltonius agerade stabilt på chanserna som ändå dök upp. Filip Fornåå Svensson kunde ha avgjort i öppen kasse med ett par minuter kvar, men lyckades träffa stolpen. Elias Lindgren gjorde också ett försök men sköt utanför. Trots missarna kunde VH hålla undan och vinna med 3-1 och ta tre lika viktiga som överraskande poäng.

Mycket mer om matchen kommer.