JÄTTEMATCH FRÅN VIMMERBY HOCKEY – TOG BLYTUNGA POÄNG I UMEÅ

Vimmerby Hockey gjorde en enorm insats borta mot Björklöven och dominerade matchbilden mot serieledaren. Efter ordinarie tid var ställningen 3-3 och en mållös förlängning senare väntade straffläggning. Där avgjorde Anton Carlsson samtidigt som Robin Christoffersson spikade igen och VH tog med sig två mycket viktiga poäng från Umeå.

Inför matchen skiljde 50 poäng i tabellen mellan Björklöven och Vimmerby Hockey och serieledaren inledde som väntat i ett högt tempo och tog takt i taktpinnen. Men VH var inte ofarligt. Oskar Lindgren hotade med ett avslut från vänsterkanten och Hugo Lejon testade Olle Eriksson Ek.

Efter drygt sju minuter tog Björklöven ledningen efter att William Alftberg slarvat med en passning bakom egen målbur. Albin Lundin snappade upp pucken och skickade in den till en fristående Fredrik Forsberg framför mål som inte gjorde något misstag. Samma Forsberg gjorde matchens första fullträff även i lördagens möte och ser ut att vara tillbaka i gammal god målform efter en längre skadefrånvaro.

Jakob Ihs-Wozniak var nära att utöka hemmalagets ledning bara minuten senare när han åkte sig till ett friläge men Robin Christofferson svarade för en viktig räddning. Adam Petersson tog sig förbi på högerkanten men sköt utanför och Isac Andersson försökte med en backhand som Eriksson Ek räddade med viss möda. VH drabbades av ett tidigt avbräck när Marcus Limpar Lantz olyckligt kolliderade med Filip Fornåå Svensson och tvingades utgå.

Wennström träffade stolpen

Vimmerby Hockey hade flera bra byten mot slutet av perioden när en kvittering hängde i luften. Tredjeformationen kämpade till sig en jättechans när Kevin Wennström, som ersatte skadade Emil Ekholm, passade in till en fri Johan Mörnsjö i slottet men direktskottet räddades. Även Filip Fornåå Svensson och Hugo Lejon försökte men utan att få utdelning. Istället var Björklöven nära att kontra in tvåan i en snabb omställning, men Christoffersson räddade Albin Lundins styrningsförsök från nära håll. Med bara 15 sekunder kvar av perioden drog Oskar Lindgren på sig en utvisning för fasthållning och Björklöven fick matchens första powerplay. Då höll Arvid Caderoth och Kevin Wennström på att kontra in kvitteringen – men Wennström prickade ribban. En period med mersmak för Vimmerby Hockey som tog över under den andra halvan utan att lyckas få dit pucken.

VH höll undan i boxplay och fick efter drygt två minuter in den efterlängtande kvitteringen. William Alftberg skickade in en puck från blålinjen som Anton Carlsson styrde in till 1-1. Vimmerby Hockey fortsatte trycka på men mitt i ett starkt byte drog Jakob Karlsson på sig en utvisning för interference i offensiv zon. I sitt andra powerplay behövde serieledaren bara åtta sekunder på sig för att återta ledningen. Även denna gång genom Fredrik Forsberg. Ett tungt mål att släppa in för Vimmerby Hockey bara en och en halv minut efter kvitteringen.

Förstakedjan tryckte ner Björklöven rejält i mitten av perioden men kom inte närmare än ett tungt slagskott från Arvid Caderoth. Istället var det HV-lånet Oscar Davidsson som prickade in kvitteringen – och sitt första mål i Hockeyallsvenskan – med ett snabbt avslut efter slarv från Björklövens försvar. Ett logiskt och fullt rättvist mål sett till matchbilden och kort efteråt fick Vimmerby Hockey sitt första numerära överläge. Och då small det igen. Johan Mörnsjö bröt pucken i mittzon, åkte sig fri och skickade in 2-3 intill stolpen.

Kvitterade i powerplay

Björklöven fortsatte ha det jobbigt mot ett aggressivt och hårt jobbande Vimmerby Hockey och Nick Bochen ordnade ett nytt powerplay med fyra minuter kvar av perioden. Men slarv med pucken i egen zon från Anton Carlsson orsakade istället ett jätteläge för Björklöven i boxplay som mynnade ut i en utvisning för Oskar Lindgren när han försökte rädda upp situationen. I det efterföljande powerplay-spelet skickade Liam Dower Nilsson in 3-3 och med bara 15 sekunder av perioden prickade Björklöven stolpen. I början av tredje perioden var Vimmerby Hockey nära ett ledningsmål när Oskar Lindgrens skott styrdes på en Björklöven-skridsko, men Eriksson Ek stod på rätt plats och räddade. Hugo Lejon var centimetrar från att skicka in en retur kort därefter men fick inte riktigt träff på pucken.

VH fortsatte att äga det mesta av spelet och dominerade stundtals mot serieledaren. Björklöven stack upp och höll på att sätta en retur men skottet träffade stolpen. Hugo Lejon ville inte vara sämre och sköt ett handledsskott klockrent i stolpen under en avvaktande utvisning och VH fick en gyllene möjlighet att ta ledningen via ett numerärt överläge. Men VH lyckades inte förvalta det numerära överläget och skapade knappt en målchans.

Björklöven? Ja, de skapade lite tryck med drygt fem minuter kvar att spela men VH fortsatte att visa upp ett stabilt försvarsspel. En styrning var nära att ställa Robin Christoffersson men pucken smet tätt utanför. Adam Petersson och Hugo Lejon fortsatte trycka på framåt och höll på att ge VH ledningen men pucken ville inte in.

Efter ordinarie tid var ställningen oavgjord, 3-3, och förlängning väntade. Där fick Oskar Lindgren bra skottläge men sköt över. Nick Bochen tvingades agera målvakt när Robin Christoffersson var bortspelad och backen svarade för en fantastisk räddning på mållinjen. Filip Fornåå Svensson fick sista läget med sekunder kvar att spela men skottet tätt över och straffar väntade.

Där satte Anton Carlsson pucken och Martin Pärna fick chansen att avgöra, men brände. Men Robin Christoffersson räddade Björklövens samtliga tre straffar – och bonuspoängen gick till Vimmerby Hockey.

Mer om matchen kommer.