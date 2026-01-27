Wennström avgjorde senast i Umeå: "Har en bra känsla med oss"

Kevin Wennström avgjorde bortamötet med Björklöven i höstas med sitt 1-2-mål i andra perioden. Foto: Rickard Johnston

Kevin Wennström vet hur man besegrar Björklöven borta. Forwardens mål i slutet av den andra perioden blev avgörande i 1-3-segern uppe i Umeå i höstas. – Det gynnar oss att spela mer med pucken. Björklöven gillar inte att spela i försvarszon, säger Wennström.

I mitten av november var Vimmerby Hockey tabelljumbo när man åkte upp till Umeå för möte med överlägsna serieledaren Björklöven – som dittills inte hade förlorat en enda match på hemmais.

Det satte VH stopp för.

Kevin Wennström svarade för det matchvinnande målet med 38 sekunder kvar av mellanakten.

– Vi snackade om den matchen tidigare. Vi gjorde en bra bortamatch däruppe och spelade ganska mycket anfallshockey. De (Björklöven) gillar inte att spela i försvarszon, säger forwarden.

"Blev för öppna i mittzon"

I lördagens hemmamatch mot Björklöven tappade VH ett oavgjort resultat inför tredje perioden till en 1-4-förlust.

– De fick ha lite för mycket puck men vi försvarade oss bra i 40 minuter. I tredje blev vi lite för öppna i mittzon, säger Wennström.

Björklöven och Modo borta i veckan. Hur ser du på matcherna?

– En tuff utmaning såklart. Men vi hade en bra roadtrip senast vi var däruppe (segrar mot Björklöven och Mora, reds. anm.) och har en bra känsla med oss. Vi ska försöka ta så många poäng vi kan.