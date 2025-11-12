Elias Lindgren blev hjälte i återkomsten: "Helt sjukt skönt"

Elias Lindgren punkterade matchen mot Björklöven med sitt 1-3-mål i tredje perioden. Foto: Bildbyrån

Elias Lindgren blev matchhjälte direkt i återkomsten i VH-tröjan. En imponerande insats kröntes med ett snyggt 1-3-mål mot Björklöven. – Helt sjukt skönt. Den här segern betyder jättemycket för oss, säger backen efter storskrällen i Umeå.

Elias Lindgren fick knappt någon speltid i Södertälje. Något som kan visa sig bli guld värt för Vimmerby Hockey. I sin första match med nygamla laget visade Elias Lindgren nämligen prov på gammal god form direkt och bjöd på flera offensiva initiativ kombinerat med en stark defensiv.

– Jag var spelsugen. Det var ett tag sedan som jag spelade så här mycket så det var väldigt kul, säger Lindgren som klockade in på nästan 22 minuters speltid – tredje mest i VH.

"Pucken satt fint"

När matchen stod och vägde i den tredje perioden klev han också fram på bästa tänkbara sätt. Backkollegan William Alftberg hittade över till Lindgren på vänsterkanten som sköt in 1-3.

– Vi har pratat om att vi ska flytta över pucken på det sättet och jag fick ett bra läge. Det är bra skymning från Fornåå Svensson framför och pucken satt fint.

Bara sekunder tidigare fick Lindgren ett liknande läge och valde då att hålla i, ta sig förbi närmaste Björklöven-försvarare och skjuta ett lurigt skott.

– Det hade nästan varit ännu snyggare.

Annons:

"Ger mycket energi"

Vimmerby Hockey blev första laget i serien att slå Björklöven på bortais efter en rakt igenom gedigen insats och klättrade flera placeringar i tabellen.

– Det betyder jättemycket för oss. Vi vet att det är tufft i botten och behöver alla poäng vi kan få. Den här segern ger mycket energi till laget.

Varför vinner ni mot Björklöven?

– Jag tycker att vi spelar riktigt bra defensivt. I anfallszon snurrar vi också på bra och är starka med pucken och har bra attack på kassen vid målen.

På fredag ställs Elias för första gången mot brorsan Oskar när VH gästar Mora. Ett Mora som föll tungt mot Almtuna och nu är nästjumbo i serien, två poäng bakom Vimmerby Hockey.

– Det blir nog en riktigt tuff match, tror Elias Lindgren.