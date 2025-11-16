VH FÖRLORADE SMÅLANDSDERBYT MOT OSKARSHAMN

Tre raka segrar, Smålandsderby och fullt hus. Förutsättningarna var optimala för Vimmerby Hockey inför hemmamötet med IK Oskarshamn. Men det var en hafsig start på matchen där inget av lagen fick till så mycket ordnat spel alls. Gästerna hade ett visst spelövertag och tryckte ner VH i ett par byten men utan att skapa de där riktigt vassa lägena.

Efter halva perioden fick VH chansen i powerplay och hade i stort sett konstant press under två minuter, men utan att kunna kapitalisera på spelövertaget. Närmast kom Johan Mörnsjö och Emil Ekholm men pucken ville inte in. Vimmerby Hockey fick ytterligare ett numerärt överläge efter att Oscar Davidsson dragits ner bakom mål, men inte heller denna gång lyckades man förvalta läget. Istället drog Elias Lindgren på sig en tvåminutersutvisning med bara sekunder kvar att spela vilket innebar att IK Oskarshamn fick börja andra perioden i powerplay.

Uppförsbacke direkt

Pontus Eltonius svarade för en jätteräddning i det numerära underläget men knappt fyra minuter in i mellanakten tog IK Oskarshamn ändå ledningen. Melker Eriksson sköt oväntat från snäv vinkel och pucken letade sig in bakom VH-målvakten. Bara några minuter senare var det 0-2 på tavlan och rejäl uppförsbacke för VH som inte stod att känna igen i starten på andra.

Gästerna såg ut att ha god kontroll på matchen fram till fem minuter kvar av perioden då Filip Fornåå Svensson reducerade efter vacker framspelning från Anton Carlsson. VH fick därefter en fin chans att kvitterade med ett powerplay som avslutade perioden, men istället passade de bort flera bra skottmöjligheter och underläget kvarstod in i slutakten.

Annons:

Ingen slutforcering

I tredje perioden kastade VH om i formationerna i ett försök att skapa tryck och jaga en kvittering, men hemmalaget hade förtvivlat svårt att skapa några chanser alls. IK Oskarshamn försvarade sig stabilt och frånsett ett fint skottläge för Hugo Orrsten var det tunt offensivt från VH som inte lyckades få till någon ordentlig forcering. Istället avjorde Oskarshamn med 1-3-målet i öppen kassen.

Mer om matchen kommer.