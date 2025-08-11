Premiär för nya Tigershopen: "Vi är supernöjda"

Vimmerby Hockey har fått en ny shop i VBO Arena. Det var premiär under "VH on ice" på måndagskvällen. – Vi är supernöjda med hur det blev, säger VH:s styrelseledamot Martina Bergqvist.

En ny Vimmerby Hockey-shop finns numera i ishallen. Den går, efter en omröstning bland supportrarna, under namnet Tigershopen.

– Allt började egentligen med att vi bestämde oss för att riva hästkon, den kioskdel som tidigare varit, och det som förra året var en provisorisk biljettkur. Vi snackade med lokala hantverkare och många har slutit upp och hjälpt till med det här, säger Martina Bergqvist och nämner Byggklasson, Tommie Andersson, Levins Plåt, Kennmarks Elfix och Carlenskogs.

Hur känner du kring resultatet?

– Vi är supernöjda. Den är jättefin. Vi har också tagit ett nytt grepp om merchdelen och tagit hjälp med en ny design och fått till ett fint koncept. Nu har baskollektionen kommit hem och förhoppningen är att vi ska ha nyheter någon gång i månaden. Runt jul kanske det blir en jultröja exempelvis och lite limited edition.

Baskollektionen består av t-shirts, hoodies, mössor, kepsar och halsdukar.

– Sedan blir det affischer, tygpåsar och allt möjligt. Tanken är att det ska bli mycket vardagskläder, lite toniton och inte så utstickande.

Trycket i shopen var stort under "VH on ice".

– Det är jättekul. Det var så fullt att vi inte kunde gå in och fylla på grejer. Även om vi byter färg till vita hemmaställ, så har vi kvar mycket av det gula. Vi är ju svartgula fortsatt.