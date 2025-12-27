Lagkaptenen efter fjärde raka torsken: "Känner inte igen oss själva"

Lagkaptenen Jakob Karlsson hade ingen rolig lördag i Oskarshamn. Han var ansvarig för IKO:s 2-0-mål i boxplay och var besviken efteråt. – Vi känner inte igen oss själva i dag, säger han.

Vimmerby hade kommit undan med endast ett 1-0-underläge efter den första perioden. Tidigt i den andra perioden fick man chansen i powerplay, men då åkte lagkaptenen Jakob Karlsson rakt in i en hemmaspelare och kort senare stod det 2-0 på tavlan.

– Det är en hemsk situation. Jag uppfattar honom inte alls först och det är jättetungt. Vi hade ändå haft tur med att ha med oss 1-0 efter första och så fanns det chans för en nystart i andra, men i stället blir det 2-0 på en grov individuell miss från mig. Det är jättetungt. Jag uppfattar honom alldeles försent och de hade läst oss duktigt, säger Jakob Karlsson i katakomberna efter derbynederlaget.

Han var oerhört missnöjd med lagets insats.

– Vi kommer inte åt dem någonstans. Vi är spretiga och ihåliga. De sköljer över oss överallt och hittar skickliga spel. Vi får ingen träff på forecheckingen och tyvärr får vi inte alls till prestationen.

"Mycket bättre än oss"

Vimmerby Hockey såg ut att sitta kvar vid julborden medan IK Oskarshamn hade en helt annan energi, intensitet och fart i sitt spel.

– Vi åker på allt och de hittar spel igenom oss. Vi får inte ned deras fart i mittzon och kunde inte hantera det alls. De är mycket bättre än oss.

4-0 var snarare i underkant?

– Jag tycker "Robba" (Robin Christoffersson, reds.anm) gör en jättebra match, så det får man väl säga.

"Känner inte igen oss själva"

Vimmerby har nu fyra raka förluster i Hockeyallsvenskan och det här var den klart sämsta insatsen sett till de fyra matcherna.

– Läget är vad det är. Vimmerby Hockey har varit i värre lägen än det här. Vi får se framåt, stötta varandra och nu har vi fem raka hemmamatcher. Det gäller att bryta det här och ta poäng.

Hur jobbigt är det med ett mål på fyra matcher?

– Vi ska inte prata så mycket om det. Det är fokus på nästa match och vi tänker inte på tabellen just nu. Prestationerna överlag har varit hyfsat bra.

Det tog tid innan ni kom ut. Vad gick ni igenom därinne?

– Vi pratade igenom varför det blir så här. Vi känner inte igen oss själva i dag. Vi hade inget svar på de vad de utsatte oss för, säger lagkaptenen.