Sportchefen om krisen, spetsvärvningar och förtroendet för Eric Karlsson

Nio förluster på de tio senaste matcherna. Skarp kritik från supporterhåll. Det har börjat blåsa kring Vimmerby Hockey. – Kris och kris. Det är ett hårt ord, men det är en tuff period, säger sportchefen Pelle Johansson inför ödesmatchen mot Västerås IK.

Den 12 december tog Vimmerby Hockey emot Mora IK på hemmais. Vid seger där hade VH tagit klivet förbi Mora i tabellen.

Matchen slutade 0-1 och det har blivit något av en vändpunkt för säsongen. Sedan dess har Vimmerby haft förtvivlat svårt att göra mål och förtvivlat svårt att ta poäng.

Nu, en dryg månad senare, är Vimmerby 18 poäng efter Mora i tabellen.

– Jag kommer verkligen ihåg den och man kan nästan ta på den matchen. Backar man bandet så var den jobbig där och då, men backar man bandet nu är den ännu mer jobbig. Det har blivit ännu jobbigare sett till hur det har blivit, säger sportchefen Pelle Johansson.

Vimmerby har nu en seger på de tio senaste matcherna och är nästjumbo på samma poäng som jumbon Troja-Ljungby.

Är det kris nu?

– Det är en jobbig period absolut. Så är det. Men kris och kris. Det är ett hårt ord, men det är en tuff period. Vi hade bäddat upp för oss ganska bra, men nu är läget som det är och det blir viktigare matcher hela tiden.

Det känns som att något mönster brytas. Vad finns att göra förutom värvningar?

– Värvningar är en del, men det handlar så sjukt mycket om det mentala. Det är kanske viktigare än någonsin att bryta det mentala nu. Vi hade behövt målen som Östersund fick på oss. Det studsar på något benskydd och lite sådana grejer skulle vi må bra av nu. Det går att plocka in någon spelare också förstås, men då måste det vara en frälsare i stort sett. Det viktiga här och nu är det mentala. Det är att få ordning på det för alla 22 som kommer bli det viktiga.

Kritiken mot ledningen växer

VH-tränaren Eric Karlsson var själv positiv till att lyfta in någon form av mental coach eller liknande. Det är också något som diskuteras, säger Pelle Johansson.

– Det får ju inte bli någon random mental person bara, utan måste vara någon kring hockeyidrotten. Vi har några kontakter vi ska dra i och killarna måste vara mottagliga för det också. En del gillar det, en del inte. Men det är något vi har diskuterat.

Kan det bli nästa vecka?

– Den här personen måste vara tillgänglig och det är ingen som kommer vara här permanent. Det är någon som finns där för den som vill ha någon att prata med. Det är vad vi har diskuterat.

Kritiken mot både huvudtränaren Eric Karlsson och sportchefen Pelle Johansson har vuxit i takt med resultraden.

– Det ingår i våra roller tänkte jag säga. Det är inga konstigheter att man får ris när det går åt ett håll och ros när det går åt ett annat. Så funkar det. Man får försöka ta åt sig så lite som möjligt åt båda håll. Det är inga konstigheter och folk får tycka och tänka vad de vill.

Hur är förtroendet för Eric Karlsson?

– Hundraprocentigt. Det kommer inte hända något där från min sida. Så länge jag bestämmer händer inget kring tränarkonstellationen.

Är du orolig för ditt eget jobb?

– Nej, det är jag inte.

Förra året sparkade ni Peter "Piva" Johansson efter en liknande resultatrad. Vad är skillnaden mot nu?

– Skillnaden är att resultatraden inte var det avgörande den gången. Det handlar om när man når vägs ände i omklädningsrummet och tappar spelargruppen. Det är då det blir svårt.

Sportchefen Pelle Johansson har ett orubbligt förtroende för tränaren Eric Karlsson.

Eric Karlsson beskrivs ha spelargruppens förtroende också, enligt Pelle Johansson.

– Vi är inte alls där just nu. Här kommer det inte ske något. Det kan jag säga till etthundra procent.

Påverkar det att ni skrivit tvåårskontrakt med honom?

– Nej, det gör det inte. Det är inte uppe till diskussion bara.

Du sa samma sak några dagar innan "Piva" fick sparken förra året, men den här gången kan jag lita på dig?

– Ja, det kan du till etthundra procent.

Troja har sparkat tränaren och fått ett lyft. Ni gjorde det förra året och fick ett lyft. Varför ska ni sitta still i båten nu?

– Förra gången var det att gruppen mådde dåligt. Det är skillnaden. Då hade vi nått vägs ände och det var upp till spelarna, men där är vi absolut inte nu. Att sparka tränaren är alltid den enkla vägen och jag förstår att det kommer upp. Jag är likadan när jag kollar mina lag, som Hammarby och sådär. Det blir alltid de diskussionerna, men det är sällan en tränarförändring ger jättebra resultat. I mångt och mycket är jag emot den här trenden att sparka tränare. Visst vi har liknande rad som år ett i Hockeyallsvenskan, men för mig är det inte vägen att gå.

Inte aktuellt att gå för Rockwood

Övriga bottenlag har närmat sig Vimmerby Hockey och nu ser det ut att bli ett trelagsrace med Västerås IK och Troja-Ljungby om att undvika det negativa kvalet i vår.

– Vi ska göra det här, vi som är den här gruppen. Bevisligen har vi ingredienserna, annars hade vi inte haft 35 poäng nu. Nu gäller det att hitta lugnet och det är minst lika viktigt. Ni i media gör ert jobb och trycker på, men vi behöver sluta oss samman och göra det här som en grupp.

Det återstår bara ett par månader av säsongen nu. Redan i november pratade du om externa medel. Gör det att det går att plocka in någon från en rätt hög hylla nu inför avslutningen?

– Det är klart att det finns lite medel att agera med, men vi har fått en del nej. Så är det. Och det är på spelare som vi ansett kan hjälpa laget med det vi brister på. Det är en tuff marknad och det finns inte jättemånga spelare tillgängliga. Det är också ganska många klubbar som vill förändra. Vi var i ett läge där vi rök på en spelare som var tillgänglig, men där det var en ganska stor kostnad för att ta loss honom från befintlig klubb. Konkurrensen har hårdnat och finska högstaligan är inte stängd längre, så det finns ett gäng satsande klubbar i Mestis nu exempelvis. Vi sitter, även om vi har pengar, på en ganska liten plånbok trots allt.

I veckan blev det känt att Adam Rockwood, som gjort succé i både AIK och Modo, brutit sitt kontrakt i Slovakien.

Kan han vara aktuell när det är så pass lite tid kvar av säsongen?

– Nej, det kan han faktiskt inte. Den hyllan han är på är mycket för hög för oss. Vi snackar om att han skulle kosta en miljon. Jag såg det namnet också och att han var tillgänglig, men det är sådana pengar det rör sig om. Vid den här tiden på året blir det spelarnas marknad och ingen reas ut.

George Diaco tog ni från Hockeyettan förra säsongen. Kan det vara aktuellt att köpa loss en målskytt från Hockeyettan?

– Problemet där är att de intressanta spelarna inte är tillgängliga. Förra året hade du Västervik som behövde sälja spelare. Det har du inte i år. De här spelarna sitter i sådana lag som vill åt vår plats och de släpper inte spelare på kontrakt. Inget lag kommer vilja sälja spelare.

Hur tycker du att de tilltänkta spetsspelarna levererat för er?

– Det går inte att sticka under stol med att de inte har det. Vi har grabbar som bevisligen har det i sig, men just nu håller de klubban för hårt. Därför behöver vi jobba med det mentala. Det är inte heller skitbra om vi ledare stressar på med grejer då. Det mår inte många bättre av. Man kan inte sitta lugnt i båten, men man får inte heller stressa upp situationen.

Troja har gjort några värvningar, bytt tränare och fått ett lyft. Hur länge har ni råd att vänta?

– Facit får man i mars. De har bevisligen fått träff, framför allt vad gäller förändringen i båset, men jag vet inte om deras nyförvärv bidragit med ett sådant jättelyft. Vad som föranledde att Jens (Gustafsson) fick sparken vet jag inte, det kan ju ha varit samma sak här som förra året, men jag har inte en aning.

Är ni nära någon värvning nu?

– Det är jättesvårt att säga. I går trodde vi att vi nära någon, men bevisligen var vi inte det. Vi fick nej. Det kan förändras snabbt. Vi kan sitta här och prata nu, du och jag, och så är vi inte nära. Sedan kan det vara ändrat om några timmar. Så jag passar på den frågan, jag har inte svaret.