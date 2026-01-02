Nytt tröjnummer för Lindgren – och stolpträff från att bli målskytt: "Surt"

Elias Lindgren har bytt tröjnummer från 24 till 22. Mot AIK var backen centimetrar från att bli målskytt. Foto: Rickard Johnston

Elias Lindgren – i nygammalt tröjnummer – var en stolpträff från att kvittera mot AIK. – Surt. Det känns som att vi hade lägen för att vinna den här matchen, säger han.

Sedan återkomsten till Vimmerby Hockey har Elias Lindgren spelat varje match i tröja nummer 24.

Men det är inte favoritnumret.

I kvällens möte med AIK hade han bytt tröja.

– Jag hade alltid haft nummer 22 tidigare men när jag kom hit fanns inte den. Nu är Oscar Davidsson kvar i HV71 och det är han som har haft det numret. Jag frågade om jag fick tillbaka den tröjan och det fick jag, säger Elias.

Frågade du Oscar?

– Nej, materialaren. Davidsson får ta ett annat nummer när han kommer tillbaka.

"Det lilla sista saknas"

Elias Lindgren var inblandad i flera farligheter mot AIK och var centimetrar från att bli målskytt. I andra perioden träffade hans skott klockrent i stolpen.

– Jag hade några lägen men pucken ville inte in. Det känns som att det lilla sista saknas för oss när det gäller att göra mål.

Redan på måndag väntar Kalmar i ett länsderby.

Där har Vimmerby Hockey revansch att utkräva efter två raka 1-6-förluster.

– Vi har torskat stort mot dem två gånger och ska se till att inte göra det igen.

Hur ser du på att ni spelar flera hemmamatcher i rad på kort tid?

– Det är bara roligt. Det är skönt att vi spelar hemma en del, det tar inte lika mycket på krafterna när man slipper resorna.